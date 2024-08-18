Наступний наступ ЗСУ на Придністов'я? Відомий волонтер зробив несподіваний натяк

ВСУ можуть розпочати наступ на невизнане Придністров'я, контрольоване РФ .

Такі натяки зробили керівник фонду "Повернися живим" Тарас Чмут та український військовий та автор Telegram-каналу "Бахмутський Демон", інформує Апостроф .

Зокрема, Тарас Чмут опублікував карту, на якій зображено територію Придністров'я, яку підписав словами, що "ні на що не натякає".

На Telegram-каналі "Бахмутський Демон" також запитали своїх передплатників про те, що має статися, щоб українські війська "зайшли до Придністров'я, а потім віддали його Молдові".