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2024-08-18
Наступний наступ ЗСУ на Придністов'я? Відомий волонтер зробив несподіваний натяк
ВСУ можуть розпочати наступ на невизнане Придністров'я, контрольоване РФ.
Такі натяки зробили керівник фонду "Повернися живим" Тарас Чмут та український військовий та автор Telegram-каналу "Бахмутський Демон", інформує
Зокрема, Тарас Чмут опублікував карту, на якій зображено територію Придністров'я, яку підписав словами, що "ні на що не натякає".
На Telegram-каналі "Бахмутський Демон" також запитали своїх передплатників про те, що має статися, щоб українські війська "зайшли до Придністров'я, а потім віддали його Молдові".
Вікторія Рубан, Апостроф