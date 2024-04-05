Росіяни увійшли до міста, яке може стати ключем для подальшого наступу на Костянтинівку і Краматорськ: карта

ЗСУ знищили 11 із 25 російських танків та броньованих машин, які брали участь у механізованому штурмі.

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4 квітня росіяни провели посилений механізований штурм міста Часів Яр Донецької області (на захід від Бахмута) і просунулися до його східної околиці. Про це Американський Інститут вивчення війни ISW повідомив у черговому своєму звіті, інформує ZN.ua .

Дослідники посилаються на геолокаційні кадри, опубліковані 4 квітня. На них видно, що російська механізована колона просувалася ділянкою траси Т-0506 (Хромове-Часів Яр) до східної околиці мікрорайону Канал (крайня східна частина Часів Яру), перш ніж українські бійці спинили подальше просування ворога. Український військовий каже, що ЗСУ знищили 11 із 25 російських танків та броньованих машин, які брали участь у механізованому штурмі.

Просування росіян в Часовому Яру зауважив і український інформаційний ресурс DeepState, який близько опівночі оновив свої інтерактивні карти.

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«Важка ситуація східніше Часового Яру, адже росіяни зайшли у крайні будинки», – пишуть аналітики з DeepState. – «Також були штурми і на багатоповерхівки, але там ворогу не вдалося закріпитися»

Український військовий журналіст Богдан Мирошников повідомив у Telegram, що ворог дістався вул. Зеленої у Часовому Ярі. Це крайня вулиця міста у напрямку Бахмута.

Мирошников каже, що таке вже траплялося раніше, і у підсумку вдавалося відкинути окупантів на вихідні позиції (приблизно 750-800 м східніше). Втім, оглядач зауважує, що ворог робить висновки, і вже вдається до масованих штурмів із застосуванням бронетехніки.

Мирошников підкреслює, що дуже важливо не дати загарбнику закріпитися, адже ця частина, в якій зараз тривають бої - панівна висота, яку втрачати не можна.