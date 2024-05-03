За скільки Росія може захопити країни Балтії: генерал ГУР назвав терміни

Російські війська можуть захопити країни Балтії лише за 7 днів, а на реакцію НАТО на агресію знадобиться 10 днів.

Про це заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив в інтерв\'ю The Economist.

"Найбільшим невідомим фактором війни є Європа. Якщо сусіди України не знайдуть способу подальшого збільшення оборонного виробництва, щоб допомогти Україні, вони теж врешті-решт виявляться під прицілом Росії", - заявив Скібіцький, інформує Апостроф .

Він применшує значення статті 5, що стосується колективної оборони НАТО і навіть присутність військ НАТО у країнах, що межують з Україною. Ця стаття, на його думку, може виявитися малозначущою на практиці.

"Росіяни захоплять країни Балтії за сім днів. Час реакції НАТО - десять днів", - зазначив Скібіцький.

За його словами, хоробрість і самопожертва України дали Європі багаторічну фору, усунувши безпосередню загрозу з боку повітряно-десантних військ і морської піхоти Росії, що колись викликали страх, як мінімум на десятиліття.

"Ми продовжимо боротьбу. У нас немає вибору. Ми хочемо жити. Але результат війни залежить не лише від нас", - резюмував Скібіцький.