У Фінляндії "світить" пожиттєвий термін неонацисту Петровському, який воював проти України

Арештованому у Фінляндії найближчому другу та соратнику керівника ДШРГ "Русич" Олексія Мільчакова – російському неонацисту Яну Петровському можуть дати довічний тюремний термін. Він проходить у справі про воєнні злочини в Україні.

Про це повідомляє телерадіокомпанія Yle, інформує Апостроф .

Довічний термін запросила прокуратура. Сам Петровський, відомий також як Воїслав Торден, заперечує звинувачення. Його адвокат Хейкі Лампела заявив, що "Русич" нібито не дотримується неонацистської ідеології.

За версією звинувачення, Петровський причетний до загибелі 22 українських військовослужбовців та поранення ще чотирьох у 2014–2015 роках у Луганській та Донецькій областях. Його також звинувачують у порушенні правил ведення війни та жорстокому поводженні з пораненими та вбитими українськими військовими.

Зокрема, Петровський на посаді заступника командира групи віддав наказ розстріляти колону українського підрозділу "Айдар" і сам стратив солдатів. Як доказ використані фото і відео, які знімали самі найманці "Русича". Один з очевидців розповів, що Петровський розстрілював українців, які лежали на землі та благали про пощаду. Два інших свідка також підтвердили, що розстріляні перед смертю просили їх не вбивати.