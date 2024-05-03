Росія може завдати ядерного удару в космосі: в Пентагоні висловили чергове занепокоєння

Росія розробляє невиборчий протисупутниковий ядерний пристрій, який загрожуватиме всім супутникам, що експлуатуються країнами та компаніями по всьому світу, що може призвести до катастрофічних наслідків.

Про це повідомляє NBCnews.

" Концепція, яка нас турбує, полягає в тому, що Росія розробляє і - якщо ми не зможемо переконати їх у зворотному - зрештою запустить у космос ядерну зброю, яка буде зброєю невибіркової дії і не розрізнятиме військові, цивільні чи комерційні супутники" , - розповів помічник міністра оборони з космічної політики Джон Пламб, на слуханнях у підкомітеті Палати представників по збройних силах, інформує Апостроф .

За його словами, загроза "не є безпосередньою", але Пентагон і адміністрація президента США стурбовані цією програмою.

"Важко оцінити точну дію такої зброї залежно від потужності ядерного вибуху. Але приблизна оцінка передбачає, що супутники, які не захищені від ядерного вибуху в космосі, а це більшість супутників, можуть бути пошкоджені, а деякі можуть вибухнути. Низька навколоземна орбіта - найбільш поширена орбіта для супутників, стане непридатною для використання, можливо, на рік через радіацію від ядерного вибуху", - сказав Пламб у відповідь на питання щодо потенційного ефекту такої зброї.

У письмовому звіті для законодавців Пламб заявив, що проект, що розробляється росіянами, "може становити загрозу для всіх супутників, що експлуатуються країнами та компаніями по всьому світу, а також для життєво важливих служб зв\'язку, науки, метеорології, сільського господарства, торгівлі та національної безпеки".

Своєю чергою, міністр оборони США Ллойд Остін, не згадуючи конкретну зброю, яку розробляє Росія, заявив, що ядерний вибух у космосі "матиме руйнівні наслідки не тільки для наших можливостей, але і для можливостей інших країн".

"Ми вважаємо безвідповідальним навіть розглядати можливість розміщення чи використання ядерної зброї у космосі", - додав Остін.