Росія може завдати ядерного удару в космосі: в Пентагоні висловили чергове занепокоєння

Росія розробляє невиборчий протисупутниковий ядерний пристрій, який загрожуватиме всім супутникам, що експлуатуються країнами та компаніями по всьому світу, що може призвести до катастрофічних наслідків.

Про це повідомляє NBCnews.

" Концепція, яка нас турбує, полягає в тому, що Росія розробляє і - якщо ми не зможемо переконати їх у зворотному - зрештою запустить у космос ядерну зброю, яка буде зброєю невибіркової дії і не розрізнятиме військові, цивільні чи комерційні супутники" , - розповів помічник міністра оборони з космічної політики Джон Пламб, на слуханнях у підкомітеті Палати представників по збройних силах, інформує Апостроф.

За його словами, загроза "не є безпосередньою", але Пентагон і адміністрація президента США стурбовані цією програмою.

"Важко оцінити точну дію такої зброї залежно від потужності ядерного вибуху. Але приблизна оцінка передбачає, що супутники, які не захищені від ядерного вибуху в космосі, а це більшість супутників, можуть бути пошкоджені, а деякі можуть вибухнути. Низька навколоземна орбіта - найбільш поширена орбіта для супутників, стане непридатною для використання, можливо, на рік через радіацію від ядерного вибуху", - сказав Пламб у відповідь на питання щодо потенційного ефекту такої зброї.

У письмовому звіті для законодавців Пламб заявив, що проект, що розробляється росіянами, "може становити загрозу для всіх супутників, що експлуатуються країнами та компаніями по всьому світу, а також для життєво важливих служб зв\'язку, науки, метеорології, сільського господарства, торгівлі та національної безпеки".

Своєю чергою, міністр оборони США Ллойд Остін, не згадуючи конкретну зброю, яку розробляє Росія, заявив, що ядерний вибух у космосі "матиме руйнівні наслідки не тільки для наших можливостей, але і для можливостей інших країн".

"Ми вважаємо безвідповідальним навіть розглядати можливість розміщення чи використання ядерної зброї у космосі", - додав Остін.


Вадим Михальченко, Апостроф





Интересные новости
На тлі чуток про погіршення стану онкохворого Чарльза палац зробив оптимістичну заявуНа тлі чуток про погіршення стану онкохворого Чарльза палац зробив оптимістичну заяву
В Україну повернули тіла 99 полеглих захисниківВ Україну повернули тіла 99 полеглих захисників
Скільки в Україні церков УПЦ МП продовжують працювати – дослідженняСкільки в Україні церков УПЦ МП продовжують працювати – дослідження
За скільки Росія може захопити країни Балтії: генерал ГУР назвав терміниЗа скільки Росія може захопити країни Балтії: генерал ГУР назвав терміни
У Чехії перебуває майже 100 тисяч українських чоловіків призовного віку. Ліпавський розкритикував тих, хто ховається від мобілізації
Блок рекламы


Похожие новости
За скільки Росія може захопити країни Балтії: генерал ГУР назвав терміниЗа скільки Росія може захопити країни Балтії: генерал ГУР назвав терміни
Росіяни ніколи не підуть з Донбасу та не повернуть Україні Крим – ФіцоРосіяни ніколи не підуть з Донбасу та не повернуть Україні Крим – Фіцо
Росія виводить війська з Карабаху через ДагестанРосія виводить війська з Карабаху через Дагестан
У ВМС розповіли про долю українських кораблів, які захопили росіяниУ ВМС розповіли про долю українських кораблів, які захопили росіяни
Росіяни ще більше просунулися у Часовому Ярі – чи є добрі новини на цій ділянці фронту: картаРосіяни ще більше просунулися у Часовому Ярі – чи є добрі новини на цій ділянці фронту: карта
Сенаторка від Республіканської партії закликає США завдати по Ірану ударів у відповідьСенаторка від Республіканської партії закликає США завдати по Ірану ударів у відповідь
Росіяни "лататимуть дири" своєї армії окупантами з Далекого Сходу. Вони ще не воювали проти України — розвідкаРосіяни "лататимуть дири" своєї армії окупантами з Далекого Сходу. Вони ще не воювали проти України — розвідка
По Сумській ТЕЦ завдано авіаударуПо Сумській ТЕЦ завдано авіаудару
Росія знову завдала удару по транспортно-логістичній інфраструктурі в Одеській областіРосія знову завдала удару по транспортно-логістичній інфраструктурі в Одеській області
Китай і Росія обіцяють працювати разом для підтримки "стабільності ланцюга поставок" — FTКитай і Росія обіцяють працювати разом для підтримки "стабільності ланцюга поставок" — FT
Последние новости
Подгружаем последние новости