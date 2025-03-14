DeepState зафіксував повний вихід ЗСУ із Суджі

Аналітики DeepState зафіксували, що Збройні сили України повністю вийшли із Суджі, що в Курській області РФ .

Про це свідчать відповідні дані карт, інформує Апостроф .

Зазначається, що в місті зараз присутня лише російська армія та є сіра зона на заході та півночі.

Тим часом військові аналітики додають, що ворог окупував Махновку, Замостя, Козачу Локню Суджанського району та просунувся біля Ясенового й Скудного.