DeepState зафіксував повний вихід ЗСУ із Суджі

Аналітики DeepState зафіксували, що Збройні сили України повністю вийшли із Суджі, що в Курській області РФ.

Про це свідчать відповідні дані карт, інформує Апостроф.

Зазначається, що в місті зараз присутня лише російська армія та є сіра зона на заході та півночі.

Тим часом військові аналітики додають, що ворог окупував Махновку, Замостя, Козачу Локню Суджанського району та просунувся біля Ясенового й Скудного.

"Апостроф" повідомляв, що OSINT-аналітики стверджують, що Сили оборони України могли б і далі тримати плацдарм у Курській області РФ, але наразі змушені виводити підрозділи через два фактори.


Тетяна Карпенко, Апостроф





Интересные новости
Шестимісячне перемир'я та основа угоди про мир: відомі плани зустрічі США та УкраїниШестимісячне перемир'я та основа угоди про мир: відомі плани зустрічі США та України
В центрі сюжету - Трамп: словацький художник відреагував на російську атаку по УкраїніВ центрі сюжету - Трамп: словацький художник відреагував на російську атаку по Україні
Під керівництвом Симоненка: у Черкасах колишні комуністи писали листи подяки Путіну і закликали захопити всю УкраїнуПід керівництвом Симоненка: у Черкасах колишні комуністи писали листи подяки Путіну і закликали захопити всю Україну
Регулятор США дозволив банкам працювати з криптовалютамиРегулятор США дозволив банкам працювати з криптовалютами
США офіційно згортають 83% програм агентства USAID — держсекретар РубіоСША офіційно згортають 83% програм агентства USAID — держсекретар Рубіо
Блок рекламы


Похожие новости
Ворог окупував село на Запоріжжі і просунувся на Донеччині - DeepStateВорог окупував село на Запоріжжі і просунувся на Донеччині - DeepState
"Нагорна вражає": українська репортерка із Суджі опублікувала знакове фото"Нагорна вражає": українська репортерка із Суджі опублікувала знакове фото
Рада Україна-НАТО засудила вихід Росії з зернової угодиРада Україна-НАТО засудила вихід Росії з зернової угоди
Пентагон зафіксував декілька фактів крадіжок американської зброї в Україні: що саме вкрали і чи вдалося повернутиПентагон зафіксував декілька фактів крадіжок американської зброї в Україні: що саме вкрали і чи вдалося повернути
У Держдепі прокоментували вихід РФ із зернової угодиУ Держдепі прокоментували вихід РФ із зернової угоди
У Єврокомісії засудили вихід Росії із "зернової угоди"У Єврокомісії засудили вихід Росії із "зернової угоди"
Вихід з-під санкцій російських олігархів: НАЗК визнає вірогідність зняття обмежень з Фрідмана та ДерипаскиВихід з-під санкцій російських олігархів: НАЗК визнає вірогідність зняття обмежень з Фрідмана та Дерипаски
У ПАР обговорюють вихід з Римського статуту на тлі майбутнього візиту Путіна – BloombergУ ПАР обговорюють вихід з Римського статуту на тлі майбутнього візиту Путіна – Bloomberg
США оголосили новий пакет допомоги Україні на понад $2,5 млрд: повний список озброєнь і технікиСША оголосили новий пакет допомоги Україні на понад $2,5 млрд: повний список озброєнь і техніки
У Росії заявили про вихід на "безпрецедентний" рівень відносин з КитаємУ Росії заявили про вихід на "безпрецедентний" рівень відносин з Китаєм
Последние новости
Подгружаем последние новости