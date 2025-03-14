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2025-03-14
DeepState зафіксував повний вихід ЗСУ із Суджі
Аналітики DeepState зафіксували, що Збройні сили України повністю вийшли із Суджі, що в Курській області РФ.
Про це свідчать відповідні дані карт, інформує
Зазначається, що в місті зараз присутня лише російська армія та є сіра зона на заході та півночі.
Тим часом військові аналітики додають, що ворог окупував Махновку, Замостя, Козачу Локню Суджанського району та просунувся біля Ясенового й Скудного.
"Апостроф" повідомляв, що OSINT-аналітики стверджують, що Сили оборони України могли б і далі тримати плацдарм у Курській області РФ, але наразі змушені виводити підрозділи через два фактори.
Тетяна Карпенко, Апостроф