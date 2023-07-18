У Держдепі прокоментували вихід РФ із зернової угоди

Цей крок Путіна назвали безвідповідальним та несумлінним.

Державний секретар США Ентоні Блінкен назвав вихід Росії з Чорноморської зернової ініціативи «несумлінним» і заявив, що угоду слід відновити якомога швидше. Про це він заявив під час брифінгу в Державному департаменті, інформує ZN.ua .

«Я сподіваюся, що кожна країна дуже уважно стежить за цим. Вони побачать, що Росія несе відповідальність за відмову в їжі людям, які її відчайдушно потребують у всьому світі, і сприяє зростанню цін у той час, коли багато країн продовжують відчувати дуже важку інфляцію», — сказав він.

Він також додав, що якби не російська агресія в Україні, ця угода не була б необхідною.

За словами державного секретаря, Україна, США та інші країни вивчають, чи існують інші варіанти для безпечного транзиту зерна через Чорне море на ринок, наприклад, залізницею та автотранспортом, однак він наголосив, що пошук альтернативних шляхів є проблемою.

«Завдання полягає в наступному: якщо Росія припиняє цю ініціативу та надсилає повідомлення, що зерно та інші продукти харчування не можуть безперешкодно залишати Україну, навіть за наявності інших варіантів ця ситуація може мати стримуючий ефект на здатність продовжувати експорт зерна. Інші країни, компанії, вантажовідправники тощо, будуть дуже стурбовані тим, що станеться з їхніми кораблями та їхнім персоналом, якщо Росія буде протидіятиме будь-якому експорту харчових продуктів з України», – сказав Блінкен.

Володимир Зеленський заявив, що незважаючи на заяву Росії про вихід із «зернової угоди», Україна може продовжити експорт зерна.

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш після виходу Росії з Чорноморської зернової угоди заявив, що надіслав президенту РФ Владіміру Путіну листа із закликом продовжити договір.

В Єврокомісії також засудили дії РФ , назвавши таке рішення РФ «цинічним кроком».