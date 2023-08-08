У ЗСУ прокоментували подвійні удари РФ по Кругляківці та Покровську

Череватий назвав такі дії "нацистською практикою" росіян.

Речник Східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону прокоментував подвійні удари російських окупаційних військ по Покровську та Кругляківці. Він назвав такі дії "нацистською практикою" росіян, інформує ZN.ua.

У ЗСУ прокоментували подвійні удари РФ по Кругляківці та Покровську
© Павло Кириленко Донецька ОВА/telegram

Череватий зазначив, що окупанти скинули КАБи із літака Су-35 на Кругляківку, а коли прибули правоохоронці та рятувальники — завдали удару касетними снарядами.

"Вони свідомо знали, що люди будуть приходити на допомогу. І свідомо завдали удар. І це вже не вперше. Так само й з Покровськом. Це їхня нацистська стала практика. Не рахуватися ні з цивільною інфраструктурою, ні з людьми, ні з тим, що там літні люди, діти, хворі чи будь-хто", - наголосив речник.

Він також нагадав, що наближається річниця вдалої харківської операції українських військових, яка дуже принизила окупантів і каскадно обвалила всю їхню оборону.

"Вони прагнуть реваншу понад усе, але помилилися в головному розрахунку. Що це призведе до зворотних подій", - додав Череватий.


Анна Конюченко, ZN.ua





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