У ГУР прокоментували удари по Росії: «Це оборонні дії з українського боку і вони будуть продовжуватися»

У відомстві наголосили, що Путін все більше затягує саму територію РФ у війну, не контролює ситуацію та не може захистити державу.

Представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов заявив, що українські удари по території Російської Федерації будуть продовжуватися, адже вони є частинами оборонних дій нашої держави. Про це повідомляє Радіо Свобода, інформує ZN.ua.

За його словами, сьогодні в Росії не залишилось безпечних місць, окрім бункера російського диктатора Володимира Путіна, оскільки останній найбільше дбає саме про свою безпеку.

"Росія сьогодні - держава-агресор, яка веде повномасштабну агресивну війну проти незалежної України. Україна захищає себе, веде оборонну війну, але оборонна війна не означає дії лише на території України. Це треба чітко розуміти і, власне, весь вільний світ, демократичний світ це чудово розуміє. Всіма силами і засобами, тобто так – і вода, і небо, і дії на суші, в глибокому тилу противника. Це оборонні дії з українського боку, і вони будуть продовжуватися", – зазначив представник розвідувального відомства.

За його словами, події продовжують розгортатись, а також набирати системний характер й вплив:

- військовий - зриви постачання палива до окупаційного корпусу;

- економічний, який також пов'язаний з військовим, оскільки "нафтодолари" йдуть на фінансування геноцидної війни;

- інформаційно-політичний - коли в Росії стає дедалі зрозумілішим те, що Путін не просто не перемагає.

"Більше того, Путін все більше затягує саму територію РФ у війну, не контролює ситуацію, не може захистити", – резюмував він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський на спільній пресконференції з президентом Фінляндії Александером Стуббом заявляв, що Представники ООН перед тим, як засуджувати удари по Росії, повинні спершу приїхати у Харків. Зеленський також подякував міжнародним організаціям, які “постійно щось засуджують”.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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