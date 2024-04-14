У Повітряних силах прокоментували надання додаткових систем Patriot від Німеччини

У відомстві запевнили, що розгортання пускових установок "відбудеться якнайшвидше".

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Речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш заявив, що розгортання додаткових систем ППО Patriot від Німеччини потребує часу, але це має "відбутися якнайшвидше". Про це він розповів в ефірі телемарафону, інформує ZN.ua .

"Це певний процес, коли необхідно завезти, доставити всі пускові установки, пункт управління. Звичайно, що це не одна машина, і всі їх треба буде доставити на територію України. Це може зайняти деякий час... Однак можу запевнити, що це відбудеться якнайшвидше", – зазначив спікер ПС.

Євлаш наголосив, що дані системи протиповітряної оборони допоможуть убезпечити повітряний простір України та захистити громадян від атак.

"Звісно, що це стане неабияким підсиленням. Навіть одна установка відіграє дуже велику роль у захисті повітряного простору України", – додав він.