У Шольца прокоментували слова Папи Римського про "білий прапор"

"Як ви розумієте, канцлер не поділяє думку понтифіка в цьому питанні".

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Речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив, що німецький канцлер Олаф Шольц не поділяє думку Папи Римського Франциска про "необхідність Україні підняти білий прапор". Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua .

"Як ви розумієте, канцлер не поділяє думку Папи в цьому питанні", – зазначив Гебештрайт

За його словами, в Берліні взяли до уваги не лише заяву понтифіка, але й роз’яснення Ватикану щодо неї, спробу розтлумачити слова Папи.

"Правдою є те, що Україна захищається проти агресора та має для цього широку міжнародну підтримку", – наголосив речник.

Він також додав, що російський президент вирішив не дотримуватися будь-яких правил і міжнародного права і веде протизаконну війну проти України.

Нагадаємо, Папа Франциск запропонував Україні здатися. Визнати, що нас "побили" (sconfitto), що в нас "не виходить" (le cose non vanno). Це одкровення спричинило лавину відповідей, більш-менш очікуваних, більш-менш дотепних. Швейцарський канал RSI збільшив трафік. Лоренцо Буччелла — італійський журналіст, який "підказав" Папі Франциску слова "білий прапор", — прокинувся одного ранку знаменитим. Глава пресслужби Ватикану Маттео Бруні вкотре був змушений вимовляти заїжджену фразу про те, що слова понтифіка витлумачили неправильно. А Верховний архієпископ УГКЦ Святослав Шевчук, коментуючи "помилкову" думку Папи, зайвий раз мимоволі підкреслює, як мало впливає український кут зору на Папу Франциска. Детальніше про це читайте у матеріалі Катерини Щоткіної для ZN.UA "Чи готовий Папа Франциск вивісити білий прапор?".