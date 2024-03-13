У Шольца прокоментували слова Папи Римського про "білий прапор"

"Як ви розумієте, канцлер не поділяє думку понтифіка в цьому питанні".

У Шольца прокоментували слова Папи Римського про
© EPA-EFE/Filip Singer

Речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт заявив, що німецький канцлер Олаф Шольц не поділяє думку Папи Римського Франциска про "необхідність Україні підняти білий прапор". Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua.

"Як ви розумієте, канцлер не поділяє думку Папи в цьому питанні", – зазначив Гебештрайт

За його словами, в Берліні взяли до уваги не лише заяву понтифіка, але й роз’яснення Ватикану щодо неї, спробу розтлумачити слова Папи.

"Правдою є те, що Україна захищається проти агресора та має для цього широку міжнародну підтримку", – наголосив речник.

Він також додав, що російський президент вирішив не дотримуватися будь-яких правил і міжнародного права і веде протизаконну війну проти України.

Нагадаємо, Папа Франциск запропонував Україні здатися. Визнати, що нас "побили" (sconfitto), що в нас "не виходить" (le cose non vanno). Це одкровення спричинило лавину відповідей, більш-менш очікуваних, більш-менш дотепних. Швейцарський канал RSI збільшив трафік. Лоренцо Буччелла — італійський журналіст, який "підказав" Папі Франциску слова "білий прапор", — прокинувся одного ранку знаменитим. Глава пресслужби Ватикану Маттео Бруні вкотре був змушений вимовляти заїжджену фразу про те, що слова понтифіка витлумачили неправильно. А Верховний архієпископ УГКЦ Святослав Шевчук, коментуючи "помилкову" думку Папи, зайвий раз мимоволі підкреслює, як мало впливає український кут зору на Папу Франциска. Детальніше про це читайте у матеріалі Катерини Щоткіної для ZN.UA "Чи готовий Папа Франциск вивісити білий прапор?".


Михайло Яровенко, ZN.ua





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