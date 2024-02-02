Прем'єр Словаччини забажав закрити Антикорупційну прокуратуру: люди вийшли на вулиці

Від цього кроку Фіцо застерегли також президентка країни та Брюсель.

© EPA-EFE/MARTIN DIVISEK

Опозиційні партії Словаччини, Євросоюз та люди, які вийшли на вулиці, тиснуть на єсвроскептика-прем’єр-міністра країни Роберта Фіцо, щоб змусити його відмовитись від планів закрити офіс Антикорупційної прокуратури країни, пише Financial Times, інформує ZN.ua .

Депутати із трипартійної коаліції Фіцо, які мають парламентську більшість, в середу планували ухвалити суперечливу судову реформу, але законодавцям від ліберальної опозиції вдалося відкласти голосування.

Реформа, яка де-факто поклала б край кільком резонансним справам, є дуже непопулярною, і в четвер увечері десятки тисяч людей вийшли на вулиці в Братиславі та інших містах проти її ухвалення.

Від такого кроку Фіцо застерегли також Євросоюз та президентка країни. Втім, прем’єр не здається, наполягаючи на тому, що реформу буде ухвалено до середини березня. Законодавці від його коаліції кажуть, що спробують ухвалити закон наступного тижня.

На додаток до закриття спеціалізованої прокуратури, яка зосереджується на справах про шахрайство та хабарництво, реформа Фіцо пом’якшить покарання за злочини «білих комірців» і скоротить терміни, протягом яких вони можуть бути переслідувані. Це може «поховати» кілька гучних справ щодо членів правлячої партії Smer та її партнерів по коаліції.

Сам Фіцо, який назвав Україну найбільш корумпованою країною у світі, також перебував під розслідуванням офісу Антикорупційної прокуратури, проте звинувачення з нього були зняті у 2022 році. Невдовзі після повернення до влади минулого року Фіцо пообіцяв закрити прокуратуру, стверджуючи, що її голова Даніель Ліпшич поширює «зло», а не розкриває злочини.

Комісія ЄС погрожувала розпочати судове провадження, а Європейська Антикорупційна прокуратура, яка розслідує справи про шахрайство та корупцію щодо коштів ЄС, попередила, що в разі ухвалення реформи «рівень захисту фінансових інтересів ЄС у Словацькій Республіці різко знизиться».

Ліберальна опозиція країни звинуватила Фіцо в підриві судової системи, а президентка Зузана Чапутова назвала його план «неприпустимим». Вона може ветувати прийняті більшістю Фіцо законопроекти, однак вето може бути подолане ще одним парламентським голосуванням.

Останніми тижнями десятки тисяч людей щочетверга збираються у Братиславі, в інших словацьких містах також проходять менші демонстрації. Вони нагадують ті, що відбулися у 2018 році після вбивства журналіста та його нареченої. Журналіст Ян Куцяк досліджував зв’язки партії Smer із кримінальними мережами та словацьким бізнесом на момент вбивства.

Тоді під тиском протестувальників Фіцо був усунутий з посади прем'єр-міністра, який на той час він обіймав третій термін.

Після виборів минулого року, на яких проводив кампанію на популістській платформі, він повернувся на посаду. Але відтоді він вже відмовився від деяких своїх передвиборчих обіцянок, зокрема від обіцянки припинити поставки зброї в Україну.

Реформа Фіцо, ймовірно, вплине на кілька поточних справ про корупцію, до яких причетні високопоставлені політики та чиновники, в тому числі через скорочення терміну давності для притягнення посадовців до відповідальності з 20 років до п’яти.

Після закриття Антикорупційної прокуратури справи будуть розподілені між іншими прокурорами, які мають значне навантаження та не мають досвіду в конкретних питаннях, таких як корупція.

Звинувачення проти Фіцо та його віце-прем'єр-міністра Роберта Каліняка стосувалися відданого ними наказу розкрити конфіденційні податкові документи, щоб дискредитувати політичних конкурентів Smer. Серед інших політиків Smer, справи яких розслідує спеціальний прокурор, є Тібор Гашпар, якого Фіцо назвав «одним із найгарячіших кандидатів» на посаду керівника словацької розвідки. Гашпара було звинувачено у ймовірних зв'язках з організованою злочинністю, починаючи з часів, коли він був начальником поліції Словаччини. Він заперечує такі зв’язки та звільнився з правоохоронних органів у 2018 році, після вбивства Куцяка.

Офіс також розпочав розслідування щодо чиновників, афілійованих з іншими партіями. Голові центрального банку Петеру Кажиміру в 2021 році висунули звинувачення у справі про ймовірний хабар для колишнього високопоставленого податківця. Кажимір — колишній політик Smer, який обіймав посаду міністра фінансів Фіцо в попередньому його уряді.

Віце-спікеру парламенту та колишньому міністру економіки Петеру Жізі в 2020 році висунули звинувачення у справі про нібито хабар судді. Обидва свою провину заперечують.

Радован Пала, партнер словацького офісу юридичної фірми Taylor Wessing, вважає, що уряд Фіцо «послаблює компетенцію слідчих і ускладнює кримінальне провадження» в той час, коли Словаччину «не можна зарахувати до країн із швидким розслідуванням і покаранням за злочини, надто складні».