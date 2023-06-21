Романа Ткачука у справі загибелі людей під закритим укриттям у Києві відправили під домашній арешт

Сам Ткачук вважає підозру необґрунтованою та просить залишити його на волі для подальшого виконання обов?язків.

Голосіївський районний суд Києва відправив під домашній арешт начальника департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації Романа Ткачука у справі загибелі людей біля закритого укриття в Києві. Про це повідомляє " Ґрати ". Вчора повідомлялося, що Ткачуку повідомили про підозру у службовій недбалості, інформує ZN.ua .

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У Деснянському районі Києва 1 червня 2023 року внаслідок обстрілу РФ під час повітряної тривоги загинуло троє людей, у тому числі малолітня дитина, ще семеро громадян дістали травми різного ступеню тяжкості.

Трагедія сталася біля укриття, розташованого в приміщенні поліклініки, двері якого були зачинені. Укриття було єдиною захисною спорудою цивільного захисту населення, що знаходиться поруч з будинками, де мешкали загиблі та травмовані люди. Решта найпростіших укриттів, нанесених на мапу укриттів Києва поруч з будинками загиблих та травмованих, станом на 1 червня 2023 року були відсутні або зачинені.

Сам Ткачук вважає підозру необґрунтованою. На думку його адвокатів, за безперебійну роботу укриттів відповідає не він, а районні адміністрації, держслужба з надзвичайних ситуацій та власники будівель, у яких перебувають укриття. Ткачук просив залишити його на волі, щоб він зміг виконувати обов'язки та реагувати на надзвичайні ситуації у Києві.

Нагадуємо, прокуратура готується оголосити про ще одну підозру охоронцю поліклініки №3 Деснянського району Києва, якого відправили під варту на два місяці без права внесення застави через зачинене укриття.