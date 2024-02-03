Суд проти Трампа у справі про втручання у вибори відкладено

Суддя очікує рішення Апеляційного суду щодо імунітету експрезидента.

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Суд у Вашингтоні проти колишнього президента Дональда Трампа у справі про спробах скасувати результати президентських виборів 2020 року був відкладений через триваючі апеляції щодо імунітету експрезидента, пише CNN, інформує ZN.ua .

Розгляд справи було призначено на 4 березня, однак згодом її було призупинено, оскільки федеральний апеляційний суд розглядає аргументи Трампа про те, що він має імунітет від судового переслідування. Апеляційний заслухав аргументи щодо позову Трампа про імунітет 9 січня, але ще не виніс рішення.

Затримка є виграшною для колишнього президента, який неодноразово намагався відкласти судовий процес до президентських виборів 2024 року, однак поки неясно, чи вдасться йому відкласти розгляд справи до голосування у листопаді.

У рамках свого наказу в п'ятницю окружна суддя Чаткан також сказала, що потенційним присяжним, яких попросили з'явитися в суд наступного тижня для заповнення письмової анкети, не потрібно це робити.

«Суд встановить новий графік, якщо і коли мандат буде повернено», — йдеться у наказі.

Трампу пред'явлено чотири пункти звинувачення в підриві виборів, включаючи змову з метою обману Сполучених Штатів і перешкоджання офіційному розгляду. Колишній президент не визнав себе винним.

Федеральна справа проти Трампа мала бути розпочата першою серед кримінальних обвинувачень, які йому загрожують.

Окружний прокурор Манхеттена Елвін Брегг збирається притягнути Трампа до суду наприкінці березня за звинуваченням у фальсифікації ділових записів, щоб приховати таємні грошові виплати Стормі Деніелс.

Судове засідання у справі щодо поводження Трампа із документами після завершення президентського терміну та зберігання їх у маєтку в Мар-а-Лаго заплановане на кінець травня, але, можливо, його доведеться також перенести.