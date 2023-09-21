Шабунін: Суддя ВАКС Олег Ткаченко відмовився розглядати клопотання про арешт активів Коломойського

"Активи, які раніше тимчасово арештовували НАБУ і САП, тепер хоч сьогодні можна продати або переписати".

Керівник Центру протидії корупції Віталій Шабунін заявив, що суддя Вищого антикорупційного суду Олег Ткаченко відмовився розглядати клопотання про арешт мільярдних активів Ігоря Коломойського. Про це він написав у своєму Facebook, інформує ZN.ua.

Шабунін: Суддя ВАКС Олег Ткаченко відмовився розглядати клопотання про арешт активів Коломойського
© Getty Images

"Активи, які раніше тимчасово арештовували НАБУ і САП, тепер хоч сьогодні можна продати або переписати. Найімовірніше, суддя Ткаченко знову обґрунтовував свою позицію через славнозвісні “правки Лозового”. Начебто строки розслідування у справі вже давно закінчилися. Саме такі аргументи Ткаченко використав, коли відпустив затриманого фігуранта справи Коломойського Ярослава Лугового", – зазначив Шабунін.

За його словами, Це відверта маніпуляція “правками Лозового”, яка ще раз свідчить про те, що поки вони існують, "такі судді як Ткаченко можуть завалити будь-яку справу".

"Тимчасовий арешт на майно діяв всього 48 годин, а суддя Ткаченко тримав у себе клопотання більше 10 днів і в результаті відмовився його навіть розглядати", – додав він.

Зранку, 2 вересня, СБУ та БЕБ вручили підозру Ігорю Коломойському за двома статтями Кримінального кодексу – шахрайство та легалізація майна, отриманого шахрайським шляхом.

Того ж дня Шевченківський районний суд міста Києва обрав запобіжний захід Ігорю Коломойському у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців з альтернативою внесення застави розміром 509 мільйонів гривень. Згодом Коломойському вручили підозри ще за трьома статтями ККУ, а суддя збільшив суму застави до 3,891 млрд гривень.

Чи є шанси у розслідування, крім картинки, вийти ще й на результати, аналізував Ігор Маскалевич у тексті "Справа "Укрнафти": про що говорять показові обшуки в Коломойського".


Михайло Яровенко, ZN.ua





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