ВАКС знову зменшив розмір застави ексголові Верховного Суду Князєву

Розмір застави зменшено із 75 мільйонів гривень до 55 мільйонів гривень.

Вищий антикорупційний суд залишив під вартою колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва, але вже вдруге зменшив розмір застави, йдеться в резолютивній частині ухвали.

ВАКС знову зменшив розмір застави ексголові Верховного Суду Князєву
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"Клопотання захисника підозрюваного (Всеволода Князєва – ред.) про зміну запобіжного заходу задовольнити частково. Зменшити розмір застави, визначений підозрюваному ухвалою слідчого судді Вищого антикорупційного суду від 11 липня 2023 року, як альтернативний запобіжний захід з 75 000 000 гривень до 55 000 000 гривень", - йдеться в повідомленні.

Повний текст ухвали буде оголошений ввечері 5 вересня.


Анна Конюченко, ZN.ua





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