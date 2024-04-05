За ексрадника офісу президента Артема Шила внесли заставу у розмірі 30 мільйонів гривень – ЦПК

Після внесення застави він має дотримуватися низки обов'язків, зокрема здати закордонні паспорти, носити електронний браслет.

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За колишнього радника офісу президента Артема Шила, якому сьогодні вранці Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід, внесли заставу у розмірі 30 мільйонів гривень. Про це повідомляє Центр протидії корупції із посиланням на пресслужбу ВАКС, інформує ZN.ua .

"Маємо дві новини щодо кейсу Артема Шила. Перша. За нього уже внесли 30 млн грн застави. Цю інформацію нам підтвердили у прес-службі ВАКС. Друга. Один із адвокатів Шила сам є обвинуваченим у справі НАБУ та САП. Йдеться про Сергія Тарасюка", – зазначили у ЦПК.

Наголошується, що після внесення застави ексрадник ОП має дотримуватися низки обов'язків, зокрема здати закордонні паспорти, носити електронний браслет.

"Окрім того, йому заборонено спілкуватися з приводу обставин справи із головою ОП Єрмаком, його заступником Татаровим, міністром Камишіним, віце-прем'єром Кубраковим та низкою інших осіб. У разі порушення обов'язків внесену заставу можуть стягнути у дохід бюджету", – додали у відомстві.