За ексрадника офісу президента Артема Шила внесли заставу у розмірі 30 мільйонів гривень – ЦПК
Після внесення застави він має дотримуватися низки обов'язків, зокрема здати закордонні паспорти, носити електронний браслет.
За колишнього радника офісу президента Артема Шила, якому сьогодні вранці Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід, внесли заставу у розмірі 30 мільйонів гривень. Про це
"Маємо дві новини щодо кейсу Артема Шила. Перша. За нього уже внесли 30 млн грн застави. Цю інформацію нам підтвердили у прес-службі ВАКС. Друга. Один із адвокатів Шила сам є обвинуваченим у справі НАБУ та САП. Йдеться про Сергія Тарасюка", – зазначили у ЦПК.
Наголошується, що після внесення застави ексрадник ОП має дотримуватися низки обов'язків, зокрема здати закордонні паспорти, носити електронний браслет.
"Окрім того, йому заборонено спілкуватися з приводу обставин справи із головою ОП Єрмаком, його заступником Татаровим, міністром Камишіним, віце-прем'єром Кубраковим та низкою інших осіб. У разі порушення обов'язків внесену заставу можуть стягнути у дохід бюджету", – додали у відомстві.
Артем Шило нещодавно був звільнений із посади начальника Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБУ. За даними ZN.UA, ініціатором відставки був особисто президент Володимир Зеленський. Зокрема, з його іменем пов’язують лібералізацію режиму утримання у СІЗО Ігоря Коломойського, а також тиск на бізнес.