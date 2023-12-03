Армія РФ значно збільшила активність на таврійському напрямку

Тарнавський розповів про втрати військ РФ.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський зазначив, що російські війська значно збільшили активність та задіюють бронетехніку на таврійському напрямку, інформує ZN.ua .

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"На цьому напрямку ворог завдав 17 авіаударів, чотири ракетних удари, провів 56 бойових зіткнень та здійснив 1006 артобстрілів", - розповів Тарнавський у Telegram.

Армія РФ за добу втратила 639 солдатів, ще чотири російських військових здалися в полон. Українські військові знищили 48 одиниць військової техніки. Зокрема, сім ББМ, чотири танки, чотири артилерійських системи, 22 БпЛА, одиницю спецтехніки, дев'ять автомобілей та ще важливий об’єкт РФ . Ще 33 одиниці техніки пошкоджено.

Українські військові продовжують наступальні дії на мелітопольському напрямку.