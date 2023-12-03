Армія РФ значно збільшила активність на таврійському напрямку
Тарнавський розповів про втрати військ РФ.
Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський зазначив, що російські війська значно збільшили активність та задіюють бронетехніку на таврійському напрямку, інформує
"На цьому напрямку ворог завдав 17 авіаударів, чотири ракетних удари, провів 56 бойових зіткнень та здійснив 1006 артобстрілів", - розповів Тарнавський у
Армія РФ за добу втратила 639 солдатів, ще чотири російських військових здалися в полон. Українські військові знищили 48 одиниць військової техніки. Зокрема, сім ББМ, чотири танки, чотири артилерійських системи, 22 БпЛА, одиницю спецтехніки, дев'ять автомобілей та ще важливий об’єкт РФ. Ще 33 одиниці техніки пошкоджено.
Українські військові продовжують наступальні дії на мелітопольському напрямку.