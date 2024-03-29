Зеленський: Данілов продовжить свою роботу на дипломатичному напрямку

Глава держави також подякував Данілову за роки роботи.

Зеленський: Данілов продовжить свою роботу на дипломатичному напрямку
© Getty Images

Президент України Володимир Зеленський на засіданні оновленої Ради нацбезпеки і оборони заявив, що колишній секретар відомства Олексій Данілов продовжить свою роботу на дипломатичному напрямку, інформує ZN.ua.

Український лідер подякував Данілову за роки роботи.

"Олексій Мячеславович продовжить свою роботу на іншому напрямку. На напрямку дипломатичному", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 26 березня президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади голови секретаря Ради нацбезпеки та оборони України, яку він обіймав з 2019 року.

Новим секретарем РНБО став Олександр Литвиненко, призначений на цю посаду указом №188/2024. Попередньо Зеленський звільнив Литвиненка з посади глави Служби зовнішньої розвідки.

Новим керівником Служби зовнішньої розвідки України призначено Олега Іващенка. Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського №189/2024 від 26 березня 2024 року.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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