Зеленський: Данілов продовжить свою роботу на дипломатичному напрямку

Глава держави також подякував Данілову за роки роботи.

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Президент України Володимир Зеленський на засіданні оновленої Ради нацбезпеки і оборони заявив, що колишній секретар відомства Олексій Данілов продовжить свою роботу на дипломатичному напрямку, інформує ZN.ua .

Український лідер подякував Данілову за роки роботи.

"Олексій Мячеславович продовжить свою роботу на іншому напрямку. На напрямку дипломатичному", – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, 26 березня президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади голови секретаря Ради нацбезпеки та оборони України, яку він обіймав з 2019 року.

Новим секретарем РНБО став Олександр Литвиненко, призначений на цю посаду указом №188/2024. Попередньо Зеленський звільнив Литвиненка з посади глави Служби зовнішньої розвідки.

Новим керівником Служби зовнішньої розвідки України призначено Олега Іващенка. Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського №189/2024 від 26 березня 2024 року.