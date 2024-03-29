Зеленський: Данілов продовжить свою роботу на дипломатичному напрямку
Глава держави також подякував Данілову за роки роботи.
Президент України Володимир Зеленський на засіданні оновленої Ради нацбезпеки і оборони
Український лідер подякував Данілову за роки роботи.
"Олексій Мячеславович продовжить свою роботу на іншому напрямку. На напрямку дипломатичному", – зазначив Зеленський.
Нагадаємо, 26 березня президент Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади голови секретаря Ради нацбезпеки та оборони України, яку він обіймав з 2019 року.
Новим секретарем РНБО став Олександр Литвиненко, призначений на цю посаду указом
Новим керівником Служби зовнішньої розвідки України призначено Олега Іващенка. Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського №189/2024 від 26 березня 2024 року.