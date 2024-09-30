Прикордонники показали успішну ліквідацію окупантів на Вовчанському напрямку
У Державній прикордонній службі показали моменти вдалої роботи із ліквідації російських загарбників на Вовчанському напрямку Харківської області, інформує
Відповідні кадри опублікувала пресслужба ДПСУ.
Там розповіли, що на цьому напрямку чергових вогневих уражень завдали прикордонники бригади "Гарт". Ціллю стали місця укриттів техніки та живої сили російських окупантів. У підсумку - росіяни зазнали втрат.
"Прикордонники бригади "Гарт" вдарили по місцях укриття техніки та живої сили окупантів на Вовчанкому напрямку. Підтверджені втрати загарбників у живій силі – двоє "200" та двоє "300", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше головне управління розвідки Міністерства оборони показало російських окупантів, взятих у полон під час звільнення Вовчанського агрегатного заводу.