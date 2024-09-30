Прикордонники показали успішну ліквідацію окупантів на Вовчанському напрямку

У Державній прикордонній службі показали моменти вдалої роботи із ліквідації російських загарбників на Вовчанському напрямку Харківської області, інформує Апостроф .

Відповідні кадри опублікувала пресслужба ДПСУ.

Там розповіли, що на цьому напрямку чергових вогневих уражень завдали прикордонники бригади "Гарт". Ціллю стали місця укриттів техніки та живої сили російських окупантів. У підсумку - росіяни зазнали втрат.

"Прикордонники бригади "Гарт" вдарили по місцях укриття техніки та живої сили окупантів на Вовчанкому напрямку. Підтверджені втрати загарбників у живій силі – двоє "200" та двоє "300", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше головне управління розвідки Міністерства оборони показало російських окупантів, взятих у полон під час звільнення Вовчанського агрегатного заводу.