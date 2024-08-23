Удар по аеродрому "Маринівка" в РФ: у мережі показали супутникові знімки з руйнуваннями

У мережі показали супутникові знімки з руйнуваннями на військовому аеродромі "Маринівка" у Волгоградській області, який у ніч на 22 серпня атакували українські безпілотники, інформує Апостроф .

Відповідні кадри опублікував OSINT-дослідник MT Anderson у соцмережі Х.

Аналітик зазначає, що, судячи з останніх супутникових знімків, зафіксовано велику кількість руйнувань навколо ангарів і на північ від них на аеродромі.

За словами військового аналітика Ян Матвєєва, на атакованому безпілотниками аеродромі в Маринівці перебувало 14 Су-34 і 15 Су-35.