Удар Ізраїля по Ірану паралізував виробництво балістичних ракет - Axios

Удар Ізраїлю по Ірану 26 жовтня вивів із ладу найважливіший компонент іранської програми виробництва балістичних ракет - пошкоджено 12 планетарних змішувачах на території Ірану, які потрібні для виробництва твердого палива для балістичних ракет великої дальності.

Про це повідомляє портал Axios з посиланням на джерела.

Ізраїльські джерела вказують, що змішувачі є дуже складним обладнанням, яке Іран не може виробляти самостійно і повинен купувати в Китаї. Відновлення може зайняти щонайменше рік, інформує Апостроф .

Супутникові знімки Planet Labs показують результати ізраїльських авіаударів іранськими фабриками з виробництва ракетних двигунів у Парчині та Ходжрі. Точними ударами було вражено низку будівель та ангарів.

Крім того, ізраїльські військово-повітряні сили атакували фабрику з виробництва безпілотників.

Нагадаємо, 1 жовтня Іран запустив сотні ракет по Ізраїлю. Сполучені Штати координувалися з ЦАХАЛ під час відбиття ракетної атаки.