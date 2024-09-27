У Кривому Розі ворог влучив ракетою у будівлю поліції

У п'ятницю,27 вересня, Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Ракета влучила в адміністративну будівлю управління поліції.

Про це повідомили у МВС, інформує Апостроф.

Також пошкоджено розташовані поруч приватні будинки та авто.

За останніми даними постраждали три людини. Триває розбір завалів.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що з травмами середньої тяжкості госпіталізовано 45-річного чоловіка.

Розгорнуто штаб допомоги у будівлі інституту за адресою площа Захисників України, 2.


Сергій Прилуцький, Апостроф





Интересные новости
На супутникових знімках побачили, скільки будівель складу БК знищено у Тверській областіНа супутникових знімках побачили, скільки будівель складу БК знищено у Тверській області
Правляча партія Грузії використала на передвиборчих плакатах фото зруйнованих міст УкраїниПравляча партія Грузії використала на передвиборчих плакатах фото зруйнованих міст України
В мережі з'явилися супутникові знімки наслідків атаки України по складах росіян в Тверській області та Краснодарському країВ мережі з'явилися супутникові знімки наслідків атаки України по складах росіян в Тверській області та Краснодарському краї
Зеленському показали, як завод в США виготовляє артилерійські снаряди для УкраїниЗеленському показали, як завод в США виготовляє артилерійські снаряди для України
Російський безпілотник знову залетів до РумуніїРосійський безпілотник знову залетів до Румунії
Блок рекламы


Похожие новости
Ворог захопив УкраїнськВорог захопив Українськ
На тлі чуток про погіршення стану онкохворого Чарльза палац зробив оптимістичну заявуНа тлі чуток про погіршення стану онкохворого Чарльза палац зробив оптимістичну заяву
Трамп звинуватив Байдена в атаці Ірану на американську базу: "Ми стоїмо на порозі Третьої світової війни"Трамп звинуватив Байдена в атаці Ірану на американську базу: "Ми стоїмо на порозі Третьої світової війни"
Ворог поновив наступ на кількох напрямках – ГенштабВорог поновив наступ на кількох напрямках – Генштаб
Поліція встановила автора відео прильоту по Кривому РогуПоліція встановила автора відео прильоту по Кривому Рогу
Броньовики, артсистеми, РСЗВ та ППО: Сили оборони продовжують завдавати нищівних втрат ворогуБроньовики, артсистеми, РСЗВ та ППО: Сили оборони продовжують завдавати нищівних втрат ворогу
Зеленський відреагував на удар по Кривому Рогу: Відео з місця трагедіїЗеленський відреагував на удар по Кривому Рогу: Відео з місця трагедії
У поліції показали відео перших хвилин після останнього ракетного удару по СумахУ поліції показали відео перших хвилин після останнього ракетного удару по Сумах
ЗСУ достроково звільнили від служби ще майже п'ять сотень росіян: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаЗСУ достроково звільнили від служби ще майже п'ять сотень росіян: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
Теракт в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS – ООНТеракт в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS – ООН
Последние новости
Подгружаем последние новости