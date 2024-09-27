У Кривому Розі ворог влучив ракетою у будівлю поліції

У п'ятницю,27 вересня, Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Ракета влучила в адміністративну будівлю управління поліції.

Про це повідомили у МВС, інформує Апостроф .

Також пошкоджено розташовані поруч приватні будинки та авто.

За останніми даними постраждали три людини. Триває розбір завалів.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що з травмами середньої тяжкості госпіталізовано 45-річного чоловіка.

Розгорнуто штаб допомоги у будівлі інституту за адресою площа Захисників України, 2.