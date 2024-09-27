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2024-09-27
У Кривому Розі ворог влучив ракетою у будівлю поліції
У п'ятницю,27 вересня, Росія завдала ракетного удару по Кривому Рогу. Ракета влучила в адміністративну будівлю управління поліції.
Про це повідомили у МВС, інформує
Також пошкоджено розташовані поруч приватні будинки та авто.
За останніми даними постраждали три людини. Триває розбір завалів.
Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що з травмами середньої тяжкості госпіталізовано 45-річного чоловіка.
Розгорнуто штаб допомоги у будівлі інституту за адресою площа Захисників України, 2.
Сергій Прилуцький, Апостроф