Ворог поновив наступ на кількох напрямках – Генштаб

За добву відбулось 23 бойових зіткнення.

Протягом доби окупанти завдали 42 ракетних, 44 авіаційних ударів і здійснили 24 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу , інформує ZN.ua .

Крім того, протягом доби відбулось 23 бойових зіткнення. Росіяни вели наступ в районах південно-східніше Вільшан і східніше Петропавлівки Харківської області.

На авдіївському напрямку ворог наступав в районі південніше Авдіївки. Сили оборони стримують наступ російських військ в районі Мар'їнки і Красногорівки Донецької області. Також окупанти намагалися відновити втрачене положення в районі Урожайного Донецької області.

На інших напрямках окупанти завдали численних ударів з з мінометів та артилерії.

Наступальну операцію Сили оброни продовжують на мелітопольському та бердянському напрямках. Авіація протягом доби завдала сім ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки російських окупантів.

Підрозділи ракетних військ та артилерії уразили два артилерійських засоби на вогневих позиціях, зенітно-ракетний комплекс та ще один важливий об'єкт противника.