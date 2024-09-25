Ворог захопив Українськ

Російські окупанти захопили на Курахівському напрямку місто Українськ.

Про це свідчить те, що у ранковому зведенні 25 вересня Генштаб ЗСУ вже не повідомляє про оборонні бої за місто.

Натомість ідеться про те, що "найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Георгіївки та Цукуриного".

Також зазначається, що на Курахівському напрямку ворог атакував у бік Дальнього, Костянтинівки, Катеринівки та Желанного Другого.

Аналітики Deep State позначили на карті просування ворога до села Цукурине та міста Селідове.


Сергій Прилуцький, Апостроф





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