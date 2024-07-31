У масовому знищенні "вагнерівців" у Малі побачили український слід

В мережі іронізують над поразкою вагнерівців у Малі та поширюють "звернення" малійського угрупування CSP-DPA, в якому ті буцімто хочуть передати Україні захоплених російських найманців.

Інформацію опублікував ресурс InformNapalm.

"Дорогі браття українці, ми, збройні сили CSP-DPA, хочемо висловити нашу солідарність із вашою боротьбою проти російських злочинців. Ми захопили велику кількість найманців Вагнера та хочемо передати вам цих полонених на знак підтримки та солідарності. Цей жест спрямований на те, щоб допомогти вам у вашій боротьбі за справедливість та свободу", - йдеться у тексті "звернення".

Журналісти ресурсу жартують, що судячи з коментарів до допису, схоже, що скоро у повстанців Малі для ліквідації росіян будуть ще й дрони, а така дружня позиція повстанців по відношенню до України і щира українська мова в дописі може вказувати, що вони могли отримати розвідувальну підтримку від українців.