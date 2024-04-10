Екскерівник Оператора ГТС Макогон поїхав у відрядження і не повертається через слідство - ЗМІ

Колишній гендиректор "Оператора ГТС України" Сергій Макогон виїхав за кордон 18 вересня 2022 з аргументацією "у відрядження", яке досі триває. Його неповернення може бути пов'язано з розслідуванням ДБР, розпочатим щодо незаконних оборудок в компанії під час його керівництва.

Про це написав журналіст та колишній депутат Київської обласної ради Володимир Горковенко на Facebook, йдеться у матеріалі "Українських новин" , інформує Апостроф .

"Є всі підстави вважати, що за кордон чиновник виїхав незаконно. Пікантність цього "відрядження" полягає в тому, що на момент перетину кордону Сергій Макогон вже два дні як був звільнений зі своєї посади. Тобто 16 вересня 2022 наглядова рада ОГТСУ (на той момент "Магістральні газопроводи України") одноголосно звільнила Макогона з посади генерального директора підприємства та призначила в.о. керівника іншу особу", - пише він.

За словами експерта, серед причин, якими було обумовлено звільнення Макогона, були "відсутність достовірного відображення інформації про реальний фінансовий стан підприємства, створення перешкод для можливості сплати АТ "МГУ" дивідендів до державного бюджету в умовах воєнного стану, неодноразові факти перевищення повноважень, визначених Законами України і Статутом підприємства, перешкоджання проведення аудиту фінансової звітності ОГТСУ".

Так само 16 вересня 2022 Сергій Макогон нібито підписав наказ №888К про своє відрядження до Братислави та Відня з 18 по 23 вересня.

"В неділю 18.09.22 він о 16:43 незаконно – бо вже фактично не працював в ОГТСУ та не міг представляти компанію на міжнародних заходах – перетнув кордон України через прикордонний пункт пропуску Малі Семенці", - зазначає Горковенко.

Згідно з цим наказом №888К, за словами експерта, ексчиновник отримав добові, оплату авіаквитків, проживання в готелі та трансфер.

"Сам чиновник переконує через Facebook, що нібито несподівано дізнався, що МГУ його "звільнило у минулу п'ятницю", Ви це уявляєте? Ви ТОП-посадовець, котрий не знає про своє звільнення? І про це звільнення не сказав жоден радник, помічник чи колеги? Я не знаю на кого розрахована ця дуже гнила версія", - пише Володимир Горковенко.

Наостанок експерт ставить питання: хто посприяв аби звільнений чиновник поїхав у відрядження, щоб представляти компанію на міжнародному рівні, в якій він уже не працює.