Італійський урядовець подав у відставку через образу журналіста

Він побажав представнику ЗМІ смерті.

Заступник міністра культури італійського уряду Вітторіо Сгарбі йде у відставку після того, як побажав смерті репортеру, який висвітлював справу про викрадену картину 17-го століття, пише Politiсo, інформує ZN.ua .

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Сгарбі оголосив про відставку у п’ятницю на тлі низки скандалів, в які він втрапив останні кілька місяців, зокрема щодо його власності на картину 17-го століття, яку, як стверджує поліція, було викрадено із замку поблизу Туріна в 2013 році, потенційного конфлікту інтересів і грубих образ та побажання смерті італійському репортеру.

«Я негайно подаю у відставку з посади заступника міністра та проінформую прем’єр-міністра Італії Джорджію Мелоні», — сказав Сгарбі в кулуарах заходу в Мілані.

71-річний мистецтвознавець і член уряду Мелоні перебував у центрі суперечок протягом значної частини своєї політичної кар'єри. У жовтні минулого року антимонопольний орган Італії розпочав розслідування проти Сгарбі щодо потенційного конфлікту інтересів через нібито отримання великих сум грошей за участь у культурних заходах.

У п’ятницю міністр заявив, що отримав від антимонопольного органу «складного і заплутаного листа», яким йому забороняються виступи на мистецьких конференціях — наприклад, у Мілані — і тому він йде у відставку з посади в уряді.

«Відтепер я Вітторіо Сгарбі, і все», — сказав він.

В рамках окремого скандалу прокуратура нещодавно почала розслідування проти Сгарбі за звинуваченням у відмиванні викрадених творів мистецтва — звинувачення, які він заперечував і називав «сміховинними».

Провадження стало результатом опублікованого в грудні минулого року італійським ЗМІ Il Fatto Quotidiano та телесеріалом Rai Report розслідування, у якому Сгарбі звинуватили у володінні викраденою картиною 17-го століття та підробці її, щоб приховати крадіжку.

Протягом останніх кількох днів на Сгарбі посилився тиск після того, як він неодноразово образив журналіста Report під час інтерв'ю щодо розслідування.

«Якщо ти загинеш в автокатастрофі, я буду щасливий. Сподіваюся, з тобою станеться нещасний випадок... ти викликаєш у мене огиду», — сказав Сгарбі, і навіть в один момент погрожував оголитися перед репортером.

У п'ятницю Сгарбі вибачився перед журналістом, заявивши, що нікому не бажає смерті. Але він також пожартував про можливість бажати смерті іншим тепер, коли він більше не є урядовцем.

«Я знімаю своє побажання смерті, я прошу вибачення за те, що так подумав, і тепер я більше не заступник міністра. Відтепер я бажатиму смерті, не будучи заступником міністра», — сказав він.

Це лише один з останніх скандалів, у який потрапив Сгарбі під час перебування в уряді Мелоні.

Минулого літа Сгарбі зазнав критики за сексистські коментарі та вихваляння своїми стосунками з жінками під час виступу в Римі.