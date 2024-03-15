Міністр оборони Литви йде у відставку
Причини наразі не розголошуються.
Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас йде у відставку,
Преслужба прем'єр-міністерки Інгріди Шимоніте підтвердила, що до уряду надійшла заява Арвідаса Анушаускаса.
«Прес-служба LRV підтверджує, що сьогодні, 15 березня, прем’єр-міністр Інгріда Шимоніте отримала прохання про відставку міністра національної оборони Арвідаса Анушаускаса. Коментарі до рішень прем'єр-міністра будуть подані в понеділок, 18 березня», — йдеться у повідомленні.
У суботу Анушаускас матиме зустріч з президентом Гітанасом Науседою. За словами глави держави, про зустріч просив сам міністр. Радник президента Рідас Ясюльоніс повідомив, що президент зустрінеться з міністром вранці.
Сам Анушаускас наразі не коментує причини зустрічі і заявив, що зробить це в суботу.
Литовські ЗМІ припускають, що відставка Анушаускаса пов’язана з конфліктом із Шимоніте через публічні заяви міністра оборони під час останнього візиту до США. Водночас, вони не уточнюють, про які саме заяви йдеться.
На посаду нового міністра може бути призначений чинний глава парламентського Комітету з нацбезпеки і оборони Лаурінас Кащюнас.