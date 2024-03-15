Міністр оборони Литви йде у відставку

Причини наразі не розголошуються.

Міністр національної оборони Литви Арвідас Анушаускас йде у відставку, повідомляє BNS із посиланням на уряд, інформує ZN.ua .

Преслужба прем'єр-міністерки Інгріди Шимоніте підтвердила, що до уряду надійшла заява Арвідаса Анушаускаса.

«Прес-служба LRV підтверджує, що сьогодні, 15 березня, прем’єр-міністр Інгріда Шимоніте отримала прохання про відставку міністра національної оборони Арвідаса Анушаускаса. Коментарі до рішень прем'єр-міністра будуть подані в понеділок, 18 березня», — йдеться у повідомленні.

У суботу Анушаускас матиме зустріч з президентом Гітанасом Науседою. За словами глави держави, про зустріч просив сам міністр. Радник президента Рідас Ясюльоніс повідомив, що президент зустрінеться з міністром вранці.

Сам Анушаускас наразі не коментує причини зустрічі і заявив, що зробить це в суботу.

Литовські ЗМІ припускають, що відставка Анушаускаса пов’язана з конфліктом із Шимоніте через публічні заяви міністра оборони під час останнього візиту до США . Водночас, вони не уточнюють, про які саме заяви йдеться.

На посаду нового міністра може бути призначений чинний глава парламентського Комітету з нацбезпеки і оборони Лаурінас Кащюнас.