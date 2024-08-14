Очільник Ради відреагував на рейд нардепа із Силами оборони в Росію

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук відреагував на рейд нардепа, ветерана АТО, «кіборга», секретаря комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народного депутата від фракції «Голос» Романа Костенка:із Силами оборони в Росію.

Коментар щодо рейду він зробив під дописом Костенка у Facebook.

"Романе, з Богом. Туди можна і без відрядження Бережіть себе. Повернетесь, все оформимо", - написав Стефанчук.

На докори Олексія Молчанова про те, що голові парламенту варто підписати заяву про відрядження Костенка за кордон, той відповів спочатку, щоб нардеп написав заяву.

На докори ж інших Стефанчук відповів, що вирішив усі питання з Костенком.

Нагадаємо, раніше Роман Костенко записав відео зі зверненням до голови парламенту Руслана Стефанчука, де повідомив, що має намір "попрацювати у закордонному відрядженні".


Вікторія Рубан, Апостроф





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