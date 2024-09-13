Торгував "білими квитками": ДБР затримало очільника ВЛК у Кропивницькому

Працівники Державного бюро розслідувань затримали керівника Військово-лікарської комісії (ВЛК) Кропивницького, який допомагав військовозобов'язаним громадянам уникати призову на військову службу, інформує Апостроф .

Про це інформує пресслужба ДБР.

Як зазначається, голова ВЛК продавав "білі квитки" чоловікам призовного віку. За медичні висновки із визнанням "непридатний" до військової служби брав від 2 до 10 тис. доларів.

До протиправної схеми одержання коштів від призовників долучив працівницю одного з обласних диспансерів. Лікарка займалась пошуком охочих скористатися "послугою". Вона ставила громадянам неправдиві діагнози щодо проблем зі здоров’ям.

За оперативною інформацією, за шість місяців дії схеми їм вдалося заробити на ухилянтах більш ніж один мільйон гривень.

Керівника Військово-лікарської комісії та спільницю правоохоронці затримали під час поділу оплати за черговий продаж "білого квитка".

"Їм повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу", - додали у ДБР.