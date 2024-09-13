Торгував "білими квитками": ДБР затримало очільника ВЛК у Кропивницькому

Працівники Державного бюро розслідувань затримали керівника Військово-лікарської комісії (ВЛК) Кропивницького, який допомагав військовозобов'язаним громадянам уникати призову на військову службу, інформує Апостроф.

Про це інформує пресслужба ДБР.

Як зазначається, голова ВЛК продавав "білі квитки" чоловікам призовного віку. За медичні висновки із визнанням "непридатний" до військової служби брав від 2 до 10 тис. доларів.

До протиправної схеми одержання коштів від призовників долучив працівницю одного з обласних диспансерів. Лікарка займалась пошуком охочих скористатися "послугою". Вона ставила громадянам неправдиві діагнози щодо проблем зі здоров’ям.

За оперативною інформацією, за шість місяців дії схеми їм вдалося заробити на ухилянтах більш ніж один мільйон гривень.

Керівника Військово-лікарської комісії та спільницю правоохоронці затримали під час поділу оплати за черговий продаж "білого квитка".

"Їм повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою (ч. 3 ст. 368 КК України). Вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу", - додали у ДБР.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





Интересные новости
Москву та область вночі масовано атакували дрониМоскву та область вночі масовано атакували дрони
Dragon Drones: CNN розповів про нову нищівну зброю ЗСУDragon Drones: CNN розповів про нову нищівну зброю ЗСУ
Пєсков видав нову причину "СВО" і став посміховиськом у мережіПєсков видав нову причину "СВО" і став посміховиськом у мережі
Російський удар по Конотопу: що наразі відомоРосійський удар по Конотопу: що наразі відомо
ГУР: в Єкатеринбурзі підірвали КПП військової частиниГУР: в Єкатеринбурзі підірвали КПП військової частини
Блок рекламы


Похожие новости
НАБУ та САП розслідують ймовірне незаконне збагачення очільника АМКУ КириленкаНАБУ та САП розслідують ймовірне незаконне збагачення очільника АМКУ Кириленка
ДБР затримало колаборанта у Харківській області: незаконно вирубував ліси для потреб окупантівДБР затримало колаборанта у Харківській області: незаконно вирубував ліси для потреб окупантів
Партія Берлусконі Forza Italia отримала нового очільникаПартія Берлусконі Forza Italia отримала нового очільника
Бен Воллес вийшов із боротьби за посаду очільника НАТО — The EconomistБен Воллес вийшов із боротьби за посаду очільника НАТО — The Economist
СБУ затримало «мисливицю» за ППО в районі БахмутаСБУ затримало «мисливицю» за ППО в районі Бахмута
ДБР затримало екс-начальника митного поста "Чорноморськ-порт"ДБР затримало екс-начальника митного поста "Чорноморськ-порт"
Передавав ФСБ координати енергетичних об’єктів та закликав знищити Львів та Київ: СБУ затримало російського агентаПередавав ФСБ координати енергетичних об’єктів та закликав знищити Львів та Київ: СБУ затримало російського агента
ДБР затримало заступника мера ХерсонуДБР затримало заступника мера Херсону
"Збував трофеї на чорному ринку": на Миколаївщині затримали зрадника, який торгував зброєю"Збував трофеї на чорному ринку": на Миколаївщині затримали зрадника, який торгував зброєю
Парламентський комітет з прав людини отримав нового очільника – депутатПарламентський комітет з прав людини отримав нового очільника – депутат
Последние новости
Подгружаем последние новости