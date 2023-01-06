Передавав ФСБ координати енергетичних об’єктів та закликав знищити Львів та Київ: СБУ затримало російського агента

Чоловік є громадянином України, але має ворожі щодо держави та українців погляди, інформує ZN.ua.

Передавав ФСБ координати енергетичних об’єктів та закликав знищити Львів та Київ: СБУ затримало російського агента
© СБУ

У Львівській області затримали російського агента, який наводив ворожі ракети на стратегічні підприємства України, передавав російським окупантам дані про наслідки російських ракетних ударів, а у Львівську область приїхав для з’ясування координат об’єктів критичної інфраструктури, повідомила Служба безпеки України.

За даними спецслужби, колаборантом виявився інженер одного з держпідприємств, розташованих на сході України. Ще до повномасштабного російського вторгнення він був палким прихильником забороненої в Україні Комуністичної партії, а на початку російського вторгнення у 2022 році пішов на співпрацю з російською спецслужбою для проведення розвідувально-підривної діяльності.

Спочатку він збирав інформацію про розміщення стратегічних об’єктів у південно-східних регіонах України. Також під прикриттям «відряджень» їздив до Києва та Запоріжжя для уточнення місць розташування об’єктів енергетики та залізничної інфраструктури, по яких ворог здійснював ракетні удари. Зокрема, російський пособник мав оглянути їхній технічний стан, рівень можливих пошкоджень і підготувати відповідний «звіт» для ФСБ РФ.

Затримали підозрюваного під час «відрядження» у Львівську область, де він намагався встановити місцезнаходження об’єктів критичної інфраструктури, інформацію про які мав передати російським нападникам у вигляді електронних координат та фотоматеріалів з прив’язкою до місцевості.

В СБУ зазначають, що така інформація потрібна ворогу для підготовки і проведення серії прицільних ракетних ударів по регіону. Однак російського агента викрили до того, як він встиг передати дані.

«Під час обшуку у затриманого виявлено мобільний телефон із доказами листування з ворогом та символіку комуністичного тоталітарного режиму», - повідомили в СБУ.

Затриманому повідомлено про підозру відразу за кількома статтями

?? ч. 2 ст. 111 (державна зрада);

?? ч. 2, ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, глорифікація її учасників) Кримінального кодексу України.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.


Ірина Знась, ZN.ua





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