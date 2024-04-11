Київ збільшує допомогу військовим до 6,5 млрд гривень - Віталій Кличко

Київрада на сьогоднішньому засіданні голосуватиме за збільшення допомоги захисникам з бюджету столиці ще більш ніж на 1,5 млрд гривень. Таким чином, цього року столиця виділила вже 6,5 млрд грн силам безпеки та оборони.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, інформує Апостроф .

"Сьогодні Київрада має виділити ще понад 1,5 млрд гривень на допомогу нашим військовим. Із них 995 млн за програмою "Захисник Києва", 30 млн - субвенція Міністерству оборони України, майже 80 млн - на облаштування фортифікаційних споруд і майже 460 млн - на соціальні виплати для захисників та захисниць за міською цільовою програмою "Турбота", - повідомив Віталій Кличко.

Він нагадав, що на одному з минулих засідань фінансування потреб сил безпеки та оборони вже було збільшено до понад 5 млрд гривень.

"Тепер збільшуємо ще. Тобто сумарно Київ виділив понад 6,5 млрд за період цього року. І ми, як я і говорив, продовжуємо шукати можливості, аби й надалі збільшувати фінансування потреб військових та ветеранів", - наголосив Кличко.

Раніше повідомлялося, що минулого року Київ виділив на потреби ЗСУ майже 9 мільярдів гривень. Це майже стільки ж, скільки усі інші обласні центри разом.