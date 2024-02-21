Данілов оцінив можливості повторного наступу росіян на Київ

Секретар РНБО сказав, що у армії РФ зараз не ті можливості, які були станом на лютий 2022 року.

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Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов прокоментував можливість росіян повторно наступати на українську столицю, інформує ZN.ua .

"Не буде такого, що вони тут пануватимуть. Вони це збиралися робити ще тоді, коли в них були зовсім інші можливості. За ці 2 роки війни ми повбивали їм ті зуби, які у них були в лютому 2022-го року. Наші війська їх оточують, оточують, оточують і їх більше не стає", – зазначив секретар РНБО.

Він також торкнувся звернення росіян за допомогою до Ірану та КНДР .

"Якби вони були здатні, вони б не зверталися до КНДР чи Ірану", – додав Данілов.

Нагадаємо, міністерство оборони Британії вважає, що російські війська не скористаються вже зараз окупацією Авдіївки, адже їм бракує боєздатності.