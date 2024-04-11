Чмут про новий наступ на Київ: "Давайте готуватися до найгірших сценаріїв"

Він вважає, що якщо росіяни все ж наважаться на це, то це буде комбінована операція, "все як книжка пише".

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Очільник волонтерського фонду "Повернись живим" Тарас Чмут прокоментував ймовірність нового наступу на Київ, додаючи, що ЗСУ готові "в рази краще", але те ж можна сказати й про російських окупантів. Під час інтерв'ю УП він спрогнозував, що якщо росіяни й розпочнуть нове вторгнення з півночі, то точно не будуть йти на столицю колонами "Омону" та "Росгвардії", як планували зробити це перший раз, інформує ZN.ua .

"Якщо це станеться, то може бути повноцінний комбінований наступ – все, як книжка пише. Чи вірю я в наступ на Київ? Я не знаю (робить паузу). Давайте виходити з можливих гірших сценаріїв і краще готуватися до них, — запропонував Чмут. — Якщо наступу не трапиться – чудово, значить, можливо, наша підготовка посприяла цьому. А якщо воно станеться – то ми будемо знати, що зробили все, що змогли".

Він наголосив, що багато хто у столиці чомусь думає, що Україна вже перемогла. Але ці люди навпаки повинні думати про те, що війна може знову повернутися у Київ.

"Нам не можна потрапляти в ту бульбашку ілюзії, в якій була Росія перед початком повномасштабного вторгнення, — наголосив волонтер. — Адже саме це призвело до її поразки на першому етапі повномасштабної війни. І значною мірою призведе, я дуже сподіваюся, до майбутньої поразки в довгостроковій перспективі".