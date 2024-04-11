Чмут про новий наступ на Київ: "Давайте готуватися до найгірших сценаріїв"
Він вважає, що якщо росіяни все ж наважаться на це, то це буде комбінована операція, "все як книжка пише".
Очільник волонтерського фонду "Повернись живим" Тарас Чмут прокоментував ймовірність нового наступу на Київ, додаючи, що ЗСУ готові "в рази краще", але те ж можна сказати й про російських окупантів. Під час
"Якщо це станеться, то може бути повноцінний комбінований наступ – все, як книжка пише. Чи вірю я в наступ на Київ? Я не знаю (робить паузу). Давайте виходити з можливих гірших сценаріїв і краще готуватися до них, — запропонував Чмут. — Якщо наступу не трапиться – чудово, значить, можливо, наша підготовка посприяла цьому. А якщо воно станеться – то ми будемо знати, що зробили все, що змогли".
Він наголосив, що багато хто у столиці чомусь думає, що Україна вже перемогла. Але ці люди навпаки повинні думати про те, що війна може знову повернутися у Київ.
"Нам не можна потрапляти в ту бульбашку ілюзії, в якій була Росія перед початком повномасштабного вторгнення, — наголосив волонтер. — Адже саме це призвело до її поразки на першому етапі повномасштабної війни. І значною мірою призведе, я дуже сподіваюся, до майбутньої поразки в довгостроковій перспективі".