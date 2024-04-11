Чмут вважає, що мобілізаційний вік мають знизити до 20 років

Він аргументував, що настав час приймати непопулярні рішення.

Чмут вважає, що мобілізаційний вік мають знизити до 20 років
© Окрема президентська бригада імені гетьмана Богдана Хмельницького / Facebook

Україна втратила вже багато часу, тож мобілізація в нашій державі повинна починатися з 20 років, вважає ветеран АТО та очільник волонтерського фонду "Повернись живим" Тарас Чмут. Під час інтерв'ю УП він зауважив, що зараз українці є неефективними, через що держава не в змозі перемогти тоталітарну, авторитарну і жорстку вертикаль сили і примусу, "в якої є ще й 150 мільйонів людей і величезні кошти", інформує ZN.ua.

Тож Чмут закликає співгромадян "повернутися обличчям" до війни, адже це важливо для виживання нашої держави. В протилежному випадку ціна сотень тисяч людей, які загинули чи були скалічені, буде марною.

"…на мою думку, мобілізація має відбуватися з 20 років уже. Ми занадто багато втратили часу… 25 років (мається на увазі мобілізація з 25 років — ред.) — о'кей, але вже пізно. Нам треба приймати непопулярні рішення, або в майбутньому нас чекатимуть ще більші проблеми", — сказав очільник фонду.

Нагадаємо, 2 квітня президент України Володимир Зеленський підписав закон про зниження мобілізаційного віку з 27 до 25 років. Експерти прогнозують, що це допоможе підтримати здатність української армії відновлювати та реконструювати бойові підрозділи, а також створювати нові. Але це лише один з багатьох чинників, які обговорюють у Києві для створення стійкого апарату генерування воєнних сил.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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