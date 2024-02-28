Якщо ЗСУ не отримають зброї, постраждати можуть й американці — Кулеба

Аби пришвидшити шлях законодавців до компромісу, їм потрібно нагадувати про ціну, яку платять за їх дебати українці, додав міністр.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба пояснив, що американські законодавці, які ухвалюють рішення про продовження військової допомоги Україні, не дивляться на це крізь призму загибелі військових та цивільних українців. Під час інтерв'ю "Голосу Америки" він наголосив, що партнерам потрібно вже переходити від "позитивних сигналів" до реальних рішень, адже ЗСУ необхідна зброя для динаміки на фронті, інформує ZN.ua.

"Демократи та республіканці звинувачують один одного. Ми поважаємо внутрішню політику США, вона скрізь працює однаково. Я у всіх розмовах з американськими політиками говорю, що поки вони граються, в Україні щодня помирають люди", — сказав Кулеба, додаючи, що про це американцям слід постійно нагадувати, адже це може пришвидшити шлях по компромісу.

Кулеба наголосив, що якщо ЗСУ не отримають зброї, це запустить процеси, від яких постраждають інтереси простих американців.

"Не дивляться на це через таку перспективу, коли ти їм її даєш, то вони усвідомлюють ціну, яку ми платимо за їхні дебати", - пояснив Кулеба.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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