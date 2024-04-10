Якщо українці не мобілізуються в Україні, це доведеться робити вже у Росії — військовий

Адже без необхідної кількості захисників наша держава ризикує програти у війні, наголосив Ябчанка.

Командир роти "Гонор" 1-го окремого батальйону "Вовки Да Вінчі" Олександр Ябчанка попередив, що якщо зараз українське суспільство "не відмобілізується, як слід", то це може обернутися для країни поразкою у війні. Під час ефіру на "Радіо Свобода" він так прокоментував нові умови бронювання військовозобов'язаних, інформує ZN.ua.

"Якщо зараз ми не відмобілізуємось, ми можемо отримати поразку у війні. Поразка у війні означає тотальну мобілізацію усіх: і працівників культури, і поліціянтів, і всіх інших. Але тоді це буде вже мобілізацією не Україною, а країною, яка сюди зайде, — окупантом", — заявив він.

ВРУ ухвалила законопроєкт №10449 про мобілізацію у першому читанні кілька місяців тому. В цілому його повинні розглянути на пленарному тижні 10-12 квітня, тобто протягом наступних трьох днів.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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