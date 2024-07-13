Данія почне напряму фінансувати українське виробництво зброї, - Умєров

Данія почне напряму здійснювати фінансування українського виробництва озброєння та боєприпасів.

Про це повідомив голова Міністерства оборони Рустем Умєров, інформує Апостроф.

Він зазначив, що про це йшлося на зустрічі з його данським колегою Трольсом Лундом Поульсеном та головою Міноборони Нідерландів Рубеном Брекельмансом.

"Ключове питання зустрічі: передача Україні винищувачів F-16. Готуємося зустрічати сучасні винищувачі в українському небі. Впевнений, що ці літаки значно зміцнять захист наших міст від російського ракетного терору та посилять можливості Сил оборони України в небі", - зауважив український міністр.

Під час зустрічі сторони підняли питання інвестицій в оборонну індустрію України. Данія стане першою країною НАТО, що почне пряме фінансування виробництво озброєння. Невдовзі підпишуть перший контракт.

Серед інших пріоритетів - створення спільних підприємств. В цьому контексті обговорили модель спільного інвестування у виробництво зброї, що в підсумку посилить обороноздатність України.

" Для цього Міноборони створює "Оборонний фонд", який стане головним партнером для наших іноземних союзників в питанні створення спільних підприємств", - додав очільник оборонного відомства.


Ксенія Срібнянська, Апостроф





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