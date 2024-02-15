Китай в Радбезі ООН закликав припинити надання Україні зброї

Представник делегації наголосив на важливості виконання Мінських угод, укладених між Росією та Україною в 2014 році.

Китай в Радбезі ООН закликав припинити надання Україні зброї
© unsplash.com/whitehost

Посол Китаю в ООН Чжан Цзюнь заявив, що Сполучені Штати Америки мають припинити надання Україні зброї та наголосив на важливості дипломатії. Про це повідомляє Newsweek, інформує ZN.ua.

"Деякі країни повинні негайно припинити підкидати хмизу у вогонь і припинити підривати дипломатичні зусилля міжнародного співтовариства", – зазначив представник КНР, вказуючи на США під час розгляду Радою безпеки ООН питання України.

Чжан також закликав до виконання Мінських угод, укладених між Росією та Україною в 2014 році.

"На жаль, більшість положень угоди досі не реалізовані, а масштабні бойові дії спалахнули пізніше і продовжуються до сьогодні. Це прикро і заслуговує на серйозне осмислення всіма сторонами", – наголосив дипломат.

"Безпека однієї країни не може бути за рахунок безпеки інших країн, а регіональна безпека не може бути гарантована посиленням або навіть розширенням військових угруповань. Інтереси безпеки всіх країн рівні між собою", – зауважив він.

Представник Китаю в ООН також закликав НАТО "припинити погрози".

"НАТО має дотримуватися діалогу та консультацій у вирішенні суперечок і загального напрямку політичного врегулювання, замість того, щоб брати участь у тиску, дискредитації та односторонніх санкціях, і тим більше в застосуванні сили. НАТО, зокрема, має прокинутися від міф про силу та припинити погрожувати та вимагати війни", – додав Чжан.

Раніше Китай заявляв, що рішуче виступає проти торговельних обмежень, які можуть бути запроваджені Європейським Союзом проти трьох китайських фірм (через підтримку російської війни) у межах 13-го пакету антиросійських санкцій.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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