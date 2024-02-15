Китай в Радбезі ООН закликав припинити надання Україні зброї

Представник делегації наголосив на важливості виконання Мінських угод, укладених між Росією та Україною в 2014 році.

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Посол Китаю в ООН Чжан Цзюнь заявив, що Сполучені Штати Америки мають припинити надання Україні зброї та наголосив на важливості дипломатії. Про це повідомляє Newsweek, інформує ZN.ua .

"Деякі країни повинні негайно припинити підкидати хмизу у вогонь і припинити підривати дипломатичні зусилля міжнародного співтовариства", – зазначив представник КНР , вказуючи на США під час розгляду Радою безпеки ООН питання України.

Чжан також закликав до виконання Мінських угод, укладених між Росією та Україною в 2014 році.

"На жаль, більшість положень угоди досі не реалізовані, а масштабні бойові дії спалахнули пізніше і продовжуються до сьогодні. Це прикро і заслуговує на серйозне осмислення всіма сторонами", – наголосив дипломат.

"Безпека однієї країни не може бути за рахунок безпеки інших країн, а регіональна безпека не може бути гарантована посиленням або навіть розширенням військових угруповань. Інтереси безпеки всіх країн рівні між собою", – зауважив він.

Представник Китаю в ООН також закликав НАТО "припинити погрози".

"НАТО має дотримуватися діалогу та консультацій у вирішенні суперечок і загального напрямку політичного врегулювання, замість того, щоб брати участь у тиску, дискредитації та односторонніх санкціях, і тим більше в застосуванні сили. НАТО, зокрема, має прокинутися від міф про силу та припинити погрожувати та вимагати війни", – додав Чжан.