Китай в Радбезі ООН закликав припинити надання Україні зброї
Представник делегації наголосив на важливості виконання Мінських угод, укладених між Росією та Україною в 2014 році.
Посол Китаю в ООН Чжан Цзюнь заявив, що Сполучені Штати Америки мають припинити надання Україні зброї та наголосив на важливості дипломатії. Про це
"Деякі країни повинні негайно припинити підкидати хмизу у вогонь і припинити підривати дипломатичні зусилля міжнародного співтовариства", – зазначив представник КНР, вказуючи на США під час розгляду Радою безпеки ООН питання України.
Чжан також закликав до виконання Мінських угод, укладених між Росією та Україною в 2014 році.
"На жаль, більшість положень угоди досі не реалізовані, а масштабні бойові дії спалахнули пізніше і продовжуються до сьогодні. Це прикро і заслуговує на серйозне осмислення всіма сторонами", – наголосив дипломат.
"Безпека однієї країни не може бути за рахунок безпеки інших країн, а регіональна безпека не може бути гарантована посиленням або навіть розширенням військових угруповань. Інтереси безпеки всіх країн рівні між собою", – зауважив він.
Представник Китаю в ООН також закликав НАТО "припинити погрози".
"НАТО має дотримуватися діалогу та консультацій у вирішенні суперечок і загального напрямку політичного врегулювання, замість того, щоб брати участь у тиску, дискредитації та односторонніх санкціях, і тим більше в застосуванні сили. НАТО, зокрема, має прокинутися від міф про силу та припинити погрожувати та вимагати війни", – додав Чжан.
Раніше Китай заявляв, що рішуче виступає проти торговельних обмежень, які можуть бути запроваджені Європейським Союзом проти трьох китайських фірм (через підтримку російської війни) у межах 13-го пакету антиросійських санкцій.