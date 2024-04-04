Китай допоміг Росії майже повністю переозброїтися — помічник Блінкена

Це є довгостроковим викликом для усього Заходу.

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Заступник державного секретаря США Курт Кемпбелл заявив, що російська армія становить загрозу для ЄС та НАТО, адже Китай допоміг їй "майже повністю" відновити та реформувати військовий потенціал, який зазнав важких втрат у війні проти України. Він зауважив, що від КНР Москва отримує військову та комерційну підтримку, інформує ZN.ua .

"Москва спочатку зазнала невдачі під час війни в Україні, але переозброїлася і тепер становить загрозу для України. Але не тільки для України, — заявив Кемпбелл, слова якого цитує Defence News. — Знову набуті можливості є довгостроковим викликом стабільності в Європі і загрожують союзникам по НАТО".