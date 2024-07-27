Трамп і Гарріс майже зрівнялися за рівнем підтримки виборців

Кандидата в президенти США від Республіканської партії Дональда Трампа готові підтримати 48% виборців. Віцепрезидентка Сполучених Штатів Камала Гарріс майже наздогнала його.

Про це свідчать результати опитування , проведеного NYT та інституту Siena College.

Серед ймовірних виборців Гарріс має 47%, а серед зареєстрованих 46%.

На думку NYT, Гарріс вдалось скоротити значну перевагу Трампа, яку він мав над Байденом, завдяки швидкому переформуванню демократичної коаліції.

Гарріс показала найкращі результати серед груп, у яких Байден був найслабшим, особливо серед молодих виборців та небілих виборців. Водночас, деякі демократи побоюються, що вона може не зберегти ті ж сильні сторони, які Байден мав серед літніх виборців, для яких опитування показує деяке зниження підтримки демократів, інформує Апостроф .

Опитування показало, що Гарріс отримала близько 60% підтримки від виборців віком до 30 років та іспаномовних виборців, груп, з якими Байден постійно боровся. Серед виборців молодше 45 років пані Харріс випереджала на 10%, менш ніж через три тижні після того, як Трамп мав невелику перевагу в цій групі над Байденом.