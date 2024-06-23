Німеччина закликала Китай не постачати РФ європейські товари подвійного призначення

ЄС не миритиметься з обходом санкцій, каже Хабек.

Віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек закликав Китай припинити перенаправляти до Росії європейські товари, які можуть бути використані у війні РФ проти України. Про це стало відомо з його заяв журналістам у Шанхаї після переговорів із міністром торгівлі Китаю Ван Вентао та міністром промисловості та технологій Цзінь Чжуанлун у Пекіні, повідомляє Bloomberg, інформує ZN.ua.

ЄС не миритиметься з обходом антиросійських санкцій, у чому Росії допомагає Китай, заявив Хабек. Він додав, що відмова Пекіну від постачання Москві товарів подвійного призначення допоможе економічним відносинам між Німеччиною та КНР.

Хабек зазначив, що у 2023 році торгівля Китаю з Росією зросла більш ніж на 40%, і що лише трохи більше половини цього збільшення припало на енергоносії, а решту склали товари, які можуть бути використані у війні проти України. Він порушив це питання під час переговорів з китайськими урядовцями після їхніх скарг на те, що Берлін ускладнює інвестиції КНР в технологічний сектор, а також запроваджує суворіший контроль над експортом критично важливих товарів, у тому числі подвійного призначення.

Нагадаємо, раніше Хабек заявив, що відносини Берліна та Пекіна погіршились через підтримку Китаєм Росії. ЄС та ФРН не зменшували б свою залежність від китайських товарів, якби Пекін не підтримував російську агресію проти України, додав німецький віцеканцлер.


Денис Чекін, ZN.ua





Интересные новости
Із росією Трамп, на відміну від Байдена, церемонитися не буде, - Сергій ДацюкІз росією Трамп, на відміну від Байдена, церемонитися не буде, - Сергій Дацюк
У НАТО серйозні проблеми: і це не тільки Путін і ТрампУ НАТО серйозні проблеми: і це не тільки Путін і Трамп
Закликав до війни проти України: СБУ повідомила про підозру зірці "Універу" Віталію ГогунськомуЗакликав до війни проти України: СБУ повідомила про підозру зірці "Універу" Віталію Гогунському
Дуда поїде до Китаю говорити про УкраїнуДуда поїде до Китаю говорити про Україну
Українські воїни знищили "жирну ціль" російських окупантівУкраїнські воїни знищили "жирну ціль" російських окупантів
Блок рекламы


Похожие новости
Китай ніколи не миритиметься з будь-якою "сепаратистською діяльністю" на Тайвані – МіноборониКитай ніколи не миритиметься з будь-якою "сепаратистською діяльністю" на Тайвані – Міноборони
Швеція закликала НАТО до реакції через втручання Росії в роботу GPS поблизу Балтійського моряШвеція закликала НАТО до реакції через втручання Росії в роботу GPS поблизу Балтійського моря
Китай і Росія обіцяють працювати разом для підтримки "стабільності ланцюга поставок" — FTКитай і Росія обіцяють працювати разом для підтримки "стабільності ланцюга поставок" — FT
Китай забезпечує Росію даними геопросторової розвідки — BloombergКитай забезпечує Росію даними геопросторової розвідки — Bloomberg
Міністр фінансів США попереджає Китай про "значні наслідки", якщо його компанії підтримають війну Росії в Україні — FTМіністр фінансів США попереджає Китай про "значні наслідки", якщо його компанії підтримають війну Росії в Україні — FT
Китай допоміг Росії майже повністю переозброїтися — помічник БлінкенаКитай допоміг Росії майже повністю переозброїтися — помічник Блінкена
Посол Маркарова закликала США «бути сміливими» та запровадити санкції проти всіх російських банківПосол Маркарова закликала США «бути сміливими» та запровадити санкції проти всіх російських банків
Китай в Радбезі ООН закликав припинити надання Україні зброїКитай в Радбезі ООН закликав припинити надання Україні зброї
Bloomberg: Швейцарія запросила Китай приєднатися до Глобального саміту мируBloomberg: Швейцарія запросила Китай приєднатися до Глобального саміту миру
Ми готові постачати в Україну найновіше покоління озброєнь – прем’єр ФранціїМи готові постачати в Україну найновіше покоління озброєнь – прем’єр Франції
Последние новости
Подгружаем последние новости