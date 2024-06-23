Німеччина закликала Китай не постачати РФ європейські товари подвійного призначення

ЄС не миритиметься з обходом санкцій, каже Хабек.

Віцеканцлер Німеччини Роберт Хабек закликав Китай припинити перенаправляти до Росії європейські товари, які можуть бути використані у війні РФ проти України. Про це стало відомо з його заяв журналістам у Шанхаї після переговорів із міністром торгівлі Китаю Ван Вентао та міністром промисловості та технологій Цзінь Чжуанлун у Пекіні, повідомляє Bloomberg, інформує ZN.ua .

ЄС не миритиметься з обходом антиросійських санкцій, у чому Росії допомагає Китай , заявив Хабек. Він додав, що відмова Пекіну від постачання Москві товарів подвійного призначення допоможе економічним відносинам між Німеччиною та КНР .

Хабек зазначив, що у 2023 році торгівля Китаю з Росією зросла більш ніж на 40%, і що лише трохи більше половини цього збільшення припало на енергоносії, а решту склали товари, які можуть бути використані у війні проти України. Він порушив це питання під час переговорів з китайськими урядовцями після їхніх скарг на те, що Берлін ускладнює інвестиції КНР в технологічний сектор, а також запроваджує суворіший контроль над експортом критично важливих товарів, у тому числі подвійного призначення.

Нагадаємо, раніше Хабек заявив, що відносини Берліна та Пекіна погіршились через підтримку Китаєм Росії. ЄС та ФРН не зменшували б свою залежність від китайських товарів, якби Пекін не підтримував російську агресію проти України, додав німецький віцеканцлер.