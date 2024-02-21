Посол Маркарова закликала США «бути сміливими» та запровадити санкції проти всіх російських банків

Потрібно показати, що насправді ізоляція Росії буде реальною, вважає дипломат

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Посол України в США Оксана Маркарова заявила 20 лютого, що Штати мають зробити рішучі кроки у своєму майбутньому пакеті санкцій, в тому числі націлені на російську банківську систему. Посол закликала США «бути сміливими» і продемонструвати, що демократичні країни об'єднані проти Росії та її «воєнних злочинів», інформує ZN.ua .

«Не лише позбавити їх права заробляти гроші, щоб продовжувати це. Але й показати, що насправді ізоляція Росії буде реальною, якщо вони не припинять всі свої військові злочини. Ви знаєте, вони вбивають людей в Росії і за її межами весь час з моменту розпаду Радянського Союзу. Настав час нам усім сказати їм, щоб вони зупинилися. Ми маємо посилити і поглибити санкції, які вже введені і, чесно кажучи, ми просто повинні бути сміливими, і ми повинні накласти санкції на всі російські банки, і ми повинні зробити щось більше», – сказала Маркарова, відповідаючи на запитання телеканала MSNBC, передає The HILL.