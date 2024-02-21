Посол Маркарова закликала США «бути сміливими» та запровадити санкції проти всіх російських банків

Потрібно показати, що насправді ізоляція Росії буде реальною, вважає дипломат

Посол Маркарова закликала США «бути сміливими» та запровадити санкції проти всіх російських банків
© president.gov.ua

Посол України в США Оксана Маркарова заявила 20 лютого, що Штати мають зробити рішучі кроки у своєму майбутньому пакеті санкцій, в тому числі націлені на російську банківську систему. Посол закликала США «бути сміливими» і продемонструвати, що демократичні країни об'єднані проти Росії та її «воєнних злочинів», інформує ZN.ua.

«Не лише позбавити їх права заробляти гроші, щоб продовжувати це. Але й показати, що насправді ізоляція Росії буде реальною, якщо вони не припинять всі свої військові злочини. Ви знаєте, вони вбивають людей в Росії і за її межами весь час з моменту розпаду Радянського Союзу. Настав час нам усім сказати їм, щоб вони зупинилися. Ми маємо посилити і поглибити санкції, які вже введені і, чесно кажучи, ми просто повинні бути сміливими, і ми повинні накласти санкції на всі російські банки, і ми повинні зробити щось більше», – сказала Маркарова, відповідаючи на запитання телеканала MSNBC, передає The HILL.





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