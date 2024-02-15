Новостей.COM ⇒
2024-02-15
Bloomberg: Швейцарія запросила Китай приєднатися до Глобального саміту миру
"Китай має дуже міцні відносини з Росією, але все одно готовий зробити свій внесок у припинення цієї війни".
Міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс заявив, що під час зустрічі з главою МЗС Китаю Ван Ї запропонував Пекіну приєднатися до Глобального саміту миру. Про це
Кассіс зазначив, що Ван Ї "взяв до відома запрошення" і що очікує його відповіді через кілька днів.
"Китай має дуже міцні відносини з Росією, але все одно готовий зробити свій внесок у припинення цієї війни", – сказав глава МЗС на пресбрифінгу у Пекіні.
Михайло Яровенко, ZN.ua