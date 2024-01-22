Посол Бродський: Ізраїль вперше взяв участь в обговоренні української Формули миру

"На четвертій зустрічі радників із національної безпеки у швейцарському Давосі Ізраїль представляв заступник голови Ради національної безпеки".

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Посол Ізраїлю в Україні Міхаель Бродський заявив, що його країна вперше брала участь в обговоренні української Формули миру. Про це він написав у своєму Telegram, інформує ZN.ua .

"Ізраїль вперше взяв участь в обговоренні Формули миру Зеленського, яке відбулося на початку тижня. На четвертій зустрічі радників із національної безпеки у швейцарському Давосі Ізраїль представляв заступник голови Ради національної безпеки", – йдеться у дописі.

Нагадаємо, 14 січня у Давосі, на зустрічі радників з нацбезпеки та політичних радників лідерів більше 80 країн та міжнародних організацій, розглянули другу п’ятірку пунктів української Формули миру та провели дві спеціальні сесії.

В офісі президента повідомили, що були розглянуті такі ключові пункти Формули: "Виведення російських військ і припинення бойових дій", "Відновлення справедливості", "Екологічна безпека", "Недопущення ескалації та повторення агресії", "Підтвердження закінчення війни".