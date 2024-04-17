Посол США Брінк прокоментувала російський ракетний удар по Чернігову

"Наша підтримка може врятувати життя. Але ми повинні діяти зараз".

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Посол Сполучених Штатів Америки в Україні Бріджит Брінк відреагувала на ракетну атаку на Чернігів з боку Російської Федерації. Про це вона написала у своєму Twitter , інформує ZN.ua .

"Сьогодні ще один жахливий російський ракетний удар, цього разу по центру Чернігова на півночі України. Наша підтримка може змінити цю боротьбу. Наша підтримка може врятувати життя. Але ми повинні діяти зараз", – йдеться у дописі представниці Штатів.