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2024-09-25
Російський безпілотник знову залетів до Румунії
У вівторок, 24 вересня, у Румунії уламки російського ударного безпілотника "Герань-2" знайшли біля села Плауру повіту Тулча, що навпроти українського Ізмаїла.
Про це заявили у румунському міністерстві оборони, передає місцеве видання News.ro, інформує
Міноборони засудило обстріли Росією української цивільної інфраструктури та наголосило, що це суперечить нормам міжнародного права.
"Район падіння розташований за межами житлового периметра села Плауру, інфраструктура не була пошкоджена", - заявили у відомстві.
Сергій Прилуцький, Апостроф