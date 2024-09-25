Російський безпілотник знову залетів до Румунії

У вівторок, 24 вересня, у Румунії уламки російського ударного безпілотника "Герань-2" знайшли біля села Плауру повіту Тулча, що навпроти українського Ізмаїла.

Про це заявили у румунському міністерстві оборони, передає місцеве видання News.ro, інформує Апостроф .

Міноборони засудило обстріли Росією української цивільної інфраструктури та наголосило, що це суперечить нормам міжнародного права.

"Район падіння розташований за межами житлового периметра села Плауру, інфраструктура не була пошкоджена", - заявили у відомстві.