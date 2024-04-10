Росія знову завдала удару по транспортно-логістичній інфраструктурі в Одеській області

На щастя, постраждалих немає.

Російські окупаційні війська вдень у середу, 10 квітня, знову завдали ракетних ударів по Одеській області з тимчасово окупованого Криму, інформують Сили оборони півдня в Telegram, інформує ZN.ua.

"Намагаючись знищити промисловий потенціал регіону, російські окупаційні війська повторно вдарили по транспортно-логістичній інфраструктурі", - наголосили військові.

Унаслідок ракетної атаки постраждалих немає. Масштаби пошкоджень уточнюються.

Уночі та зранку, 10 квітня, — у День звільнення Одеси від фашистських загарбників, росіяни обстрілювали Одеську область дронами-камікадзе та ракетами, зокрема й балістичними. Росіяни вдарили по об’єктах критичної та транспортно-логістичної інфраструктури. Унаслідок ворожих ударів двоє працівників транспортного підприємства постраждали.

В області війська РФ також пошкодили кілька автомобілів, енергетичний об’єкт та приватний житловий будинок.


Анна Конюченко, ZN.ua





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