Літаки Великої Британії допомогли Ізраїлю збити кілька іранських безпілотників – Сунак

Глава британського уряду засуджує атаку Ірану "найрішучішим чином".

Літаки Великої Британії допомогли Ізраїлю збити кілька іранських безпілотників – Сунак
© Getty Images

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив, що під час масованої атаки Ірану на Ізраїль, літаки Королівських ВПС допомогли збити декілька іранських БПЛА. Про це він написав у своєму Twitter, інформує ZN.ua.

Глава уряду Британії охарактеризував атаку Ірану на Ізраїль, як "небезпечну та непотрібну ескалацію", яку, за його словами, він засуджує "найрішучішим чином".

"Я можу підтвердити, що наші літаки збили кілька іранських ударних БПЛА", – додав політик.

Нагадаємо, генерал запасу ЦАХАЛ (Армії оборони Ізраїлю) й фінансовий радник колишнього начальника штабу Рам Амінах заявляв, що відбиття масованої атаки Ірану із застосуванням сотень безпілотників та балістичних ракет обійшлося Ізраїлю у 4-5 мільярдів шекелів (1-1,3 млрд доларів).

За його словами іранські БПЛА збивалися, в основному авіацією, а для знищення балістичних ракет потрібно було використовувати ракети Arrow (використання однієї Амінах оцінив у 3,5 млн доларів).


Михайло Яровенко, ZN.ua





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